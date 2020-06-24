海基會端午座談　台商提兩岸快捷通道、商務包機

▲澳門台商聯誼會會長簡廷在。（資料圖／記者魏有德攝）

記者陳政錄／台北報導

海基會董事長李大維上任後，首場大陸台商端午節聯誼活動24日下午在台北舉行，面對經濟活動因疫情陷入停滯，澳門台商協會會長簡廷在於會上建議，盼政府能在兼顧防疫的前提下，考慮推動開放台灣與大陸粵、港、澳等地區的商務快捷通道，讓台商、台幹能盡早重返工作崗位。

為傾聽台商心聲，海基會每年於三節（春節、端午節、中秋節），舉辦大陸台商聯誼活動，受蔡政府上任後兩岸關係冰降、疫情影響，今年端節聯誼比照去年，採閉門模式舉辦，與會人員以仍留在台灣的大陸台商會長、台商協會成員為主，約80人左右。

▲海基會台商端午節聯誼活動採閉門座談舉行。（圖／台商提供）

簡廷在表示，台商2、30年前就赴陸打拼，如今面對二代接班、轉型升級、外銷轉內銷，甚至是中美貿易摩擦等考驗，急需尋找新商機，重新規劃市場布局。

在此之下，簡廷在說，受疫情影響，許多台商、台幹已就地隔離半年之久，不只影響企業經營，也不利拚經濟，期待政府盡快推動兩岸商務快捷通道，或是比照東莞包機模式等，協助台商盡快回到工作崗位，以解決當前所面臨的困境。

據了解，「東莞包機模式」指的是在台灣目前僅與大陸有北京、上海、廈門、成都四個直航航點，以及在港澳兩地區有航點的背景下，日前由東莞台商協會出面，登記有意回珠三角復工的台商，經大陸國台辦協調，讓台商搭機到香港後，人員無須先依既有規定，先在香港進行14天隔離，就可搭專車到東莞進行14天隔離，大幅降低時間成本。



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