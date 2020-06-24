女童午休上廁所…突遭老師「扯頭髮、丟棉被」！父見監視器秒爆氣

▲女童午睡時間上廁所，遭老師扯頭髮。（圖／翻攝臉書）



記者柯振中／綜合報導

學校應該是讓家長安心的地方，不過，嘉義一名父親將女兒送到幼兒園，竟遭老師拉扯頭髮，午睡的棉被還被丟到走廊，腳上還因為遭到拉扯，撞上矮床，導致瘀青，他們感到相當生氣，要求學校給出監視器畫面，沒想到竟得到「密碼忘記了」的答案，只能請求外界力量介入。

這名父親在臉書上說明，女兒幾天前到幼兒園上課，沒想到棉被遭到老師丟到教室外，頭髮還不斷被拉扯，讓他感到相當傻眼。當下他聽完老師的解釋，誤以為女兒打擾同學午睡，所以老師才施以懲罰，「我還幫老師跟女兒解釋，但是女兒一直跟我說她沒有綁頭髮，老師是故意的，然後昨天要上學，女兒就不敢去學校，我才說那我帶你去學校。」

▲女童看了監視器畫面，才揭開老師的惡行惡狀。（示意圖／取自免費圖庫visualhunt）



沒想到，才剛帶女兒到幼兒園，他立刻看見另一名老師在打小孩巴掌，讓他下定決心，一定要要求校方提供監視器畫面。不過，學校聽見要求，竟然說忘記監視器密碼，若要請廠商來調，可能會把資料格式化才能登入。

聽到這裡，這名父親感到相當不對勁，向對方說明「要請議員朋友來處理」，結果監視器突然就修好了，跟校方要來畫面，才發現老師根本在說謊，女兒只是去上廁所，也有先跟班長報備，回到教室沒有嬉鬧，突然就遭到攻擊，「老師從一開始我問起時就開始說謊了…我女兒也因為老師拉扯頭髮時，跌倒撞到矮床而腳瘀青。」

老師的行徑讓他相當生氣，只能出面痛罵，「老師的情緒管控不當，孩子就該受氣嗎？！園方的處理態度竟是推託及轉學！直到拿到影片才來對不起、這種處理方式我們實在不敢恭維……請大家多多分享，不要在（再）讓孩子們受到傷害。」

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