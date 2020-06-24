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民雄幼兒園師扯女童髮「78秒監視器畫面曝光」　家長要告了！

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記者黃翊婷／綜合報導

嘉義縣民雄鄉某幼兒園發生女老師對6歲女童管教失當事件，掀起網友撻伐。隨著幼兒園內部監視器畫面曝光，雖然女老師日前已親自前往女童住家向家長道歉，但雙方並未達成和解，家長仍決定提告。

嘉義民雄幼兒園女童午休上廁所，突遭老師「扯頭髮、丟棉被」。（圖／翻攝自爆料公社）

▲事發當下有其他人經過目睹。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

女童父親透過臉書表示，女兒20日在幼兒園的午休時間跑去上廁所，沒想到竟然遭曾姓女老師把棉被丟到走廊，甚至出手拉扯頭髮，過程中還撞到矮床造成瘀青，起初他以為是女兒的行為打擾到其他同學午睡，老師才會施以懲罰，「我還幫老師跟女兒解釋，但是女兒一直跟我說她沒有綁頭髮，老師是故意的。」

由於女童後來一聽到上學就很害怕，父親提議陪同一起去，結果才剛抵達幼兒園，就看到另一名老師在打小孩巴掌，這才警覺事情可能不單純，於是要求園方提供當時的監視器畫面，得到的答案卻是「忘記監視器密碼」，他氣得表明要找議員朋友來處理，這時監視器就突然都OK了，一看畫面才發現是曾姓女老師說謊，女兒當時只是去上廁所，也有先跟班長報備，回到教室沒有嬉鬧，卻突然遭到攻擊，「老師從一開始我問起時就開始說謊了。」

嘉義民雄幼兒園女童午休上廁所，突遭老師「扯頭髮、丟棉被」。（圖／翻攝自爆料公社）

▼▲女童在午休時間去上廁所，明明有向班長報備，卻還是遭到老師處罰。

嘉義民雄幼兒園女童午休上廁所，突遭老師「扯頭髮、丟棉被」。（圖／翻攝自爆料公社）

如今1分18秒的監視器畫面曝光，面對來自四面八方的批評，園方坦承疏失，承認曾姓女老師沒有問清楚原因就動手，的確有管教失當的行為，事後已經親自登門道歉，無奈雙方並未達成和解，家長已經決定提告，嘉義縣教育處24日也會前往幼兒園實地勘查。

依據幼兒教育及照顧法第25條規定，教保服務機構之負責人及其他服務人員，不得對幼兒有兒童及少年福利與權益保障法第49條規定、體罰、不當管教或性騷擾之行為，否則可能面臨第46條規定的裁罰，處以6000元以上、3萬元以下的罰鍰，同時還得公布行為人的姓名及機構名稱。

▼女童腳部瘀青。

▲▼女童午睡上廁所，遭老師扯頭髮。（圖／翻攝臉書）

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