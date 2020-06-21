看完日環食塞爆！女子困車陣PO照求助…網見「橘紅燈海」嗨翻：嘉義發大財

▲嘉義北香湖公園，觀賞日環食的民眾擠滿現場。（圖／記者賴文萱攝）



網搜小組／柯振中報導

「上帝的金戒指」日環食21日登場，許多民眾為了一睹難見的風景，一早就前往嘉義卡位，導致當地被熱情的遊客塞爆。一名網友看完美景準備回家，卻因為路上車輛太多，慘被困住，只能發文求助，車陣壅塞的照片讓人不禁笑歪，「嘉義發大財！」

為了迎接日環食奇景，嘉義縣政府提早備戰，舉辦「主場在嘉義，金環閃諸羅」活動，在西區文化路北香湖公園設立市集、觀日望遠鏡區，還邀請科博館館長孫維新教授到場解說，帶領遊客一同觀日。

由於許多人潮湧入，香湖公園人滿為患，連草坪上都坐滿，讓當地民眾大嘆，這座公園很大，但從來沒有過這麼多人，人數大概是以往的上百倍，甚至千倍之多。

▼民眾前往嘉義北香湖公園觀賞日環食奇景。（圖／記者賴文萱攝）



日環食奇景結束，遊客紛紛離去，不少人會選擇在當地遊玩、吃美食，等到時間差不多再驅車返家，導致嘉義晚間交通塞爆。一名網友在臉書社團「爆廢公社」中求助，他現在人在嘉義北港路，已經困在車陣中2個多小時，目前仍被塞著，不曉得該怎麼辦，同時附上一張現場照。

依據照片畫面，北港路上排了長長的車龍，儘管天色已暗，車輛的煞車燈一排全亮，路面看起來不像已經入夜。眾多網友看完，紛紛在下面回應，「這時候車陣中賣香腸應該不錯」、「還好我不搶這種風潮 我等195年後再看」、「嘉義到彰化，開了4小時」、「還好我自己畫，不用人擠人」、「嘉義發大財！」

此外，也有嘉義民眾回應，「今天嘉義超熱鬧的」、「今天嘉義比過年還多人」、「嘉義人，今天完全不想進市區」、「嘉義這個場景好久沒有了」、「整個嘉義今天比過年還多車，從嘉義太保到臺中霧峰開了2個多小時。」

►夏日玩農場

▼看完日環食，民眾回家被塞在路上，崩潰PO網求助。（圖／翻攝「爆廢公社」）

