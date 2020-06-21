邀女同事衝嘉義看日環食！他笑「開始期待了」　真相爆心酸...網：不忍噓

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

稍早全台各地民眾卡位見證「上帝金戒指」的光輝，各個線上直播也湧入大票人一同觀賞。就有網友今早邀約女同事，衝嘉義看日環食，聽完對方的答案他直呼，「開始期待了」，而鄉民們卻紛紛替他心酸。

網友今早在PTT發文說道，「剛剛約女同事殺下去嘉義看日環食，跟她說日環食就像上帝的戒指，超浪漫；但她說她下午剛好要去看電影、唱歌所以來不及，不過沒關係，說下次日環食一定陪我去看。我也太幸運了吧，開始期待下次的日環食了！」

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雖然言語中充滿積極正向的感覺，但實則心酸不已，不知是強顏歡笑，還是故意釣魚，畢竟錯過這次機會，在台灣本島要等195年，才能再一睹奇景。對此，鄉民紛紛回應，「不忍噓」、「直接親下去，懂」、「確保你下一世有人陪你也是不錯啦」、「我笑噴，幫你QQ」。

▲原po笑說，自己很幸運。（圖／翻攝自PTT）

不過也有人直言，「雖然我知道認真不對，不過可以出國看」、「明年俄羅斯就看得到」、「明年出國也能看日環食你知道嗎？錢快準備好」。

值得一提的是，嘉義市北香湖公園今天一早就聚集來自各地的民眾，下午2點49分左右，第一階段日環食秀「初虧」登場，大家紛紛拿起裝備觀賞，而環食開始是在下午4點13分40秒，食甚是4點14分08秒，環食結束則在4點14分38秒，等到復圓為下午5點25分50秒，整個過程約2小時36分33秒。

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