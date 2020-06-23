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游錫堃一段話讓邱顯智「回到大學時代」...閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動

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▲▼立法院游錫堃接見台灣上市櫃公司協會蔡榮騰理事長一行。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院長游錫堃。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨立委柯建銘等人同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。立法院長游錫堃23日下午召集黨團協商，時代力量黨團總召邱顯智透露，會後因為聽到游錫堃的一段話，讓他非常感動，「彷彿回到大學時代，閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動」。

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨團隨後提請立法院在6月29日至7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。

提案內容指出，臨時會中將審議「行政院函為支應前瞻基礎建設計畫後續4年之經費，請本院依『前瞻基礎建設特別條例』第7條第1項規定，同意辦理預算籌編案」、農田水利法草案、國民參與刑事審判法草案、強化我國護照、國籍航空之國際辨識度決議，處理考試院、監察院及國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。

游錫堃23日下午召集朝野黨團協商，研商「委員柯建銘、鄭運鵬、鍾佳濱等60人所提召開第10屆第1會期臨時會」相關事宜。邱顯智表示，臨時會要解決的事情很多，對於民進黨所提的議案都同意，希望這是最後一次行使考監人事同意權。

▲時代力量黨團召開「防疫紓困超前部署 人權保障於法有據」記者會，立委邱顯智發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲時代力量黨團總召邱顯智。（圖／記者林敬旻攝）

邱顯智會後透露，在協商現場他再三提到，包括游錫堃在內的許多民主前輩，長期都支持廢除考監兩院，在協商結束後游錫堃對他說，「廢除考監兩院，既然各黨團都有共識，大家可以來做個決議，雖然沒有拘束力，但可以宣示，立法院正朝著這個目標來努力」，聽到這段話讓他非常感動，彿回到大學時代，閱讀《蘭陽之子游錫堃》時的悸動。

邱顯智說，這是不分世代，長期追求台灣國家正常化的重大目標，希望游錫堃的一席話，能夠喚醒總統蔡英文帶領的民進黨，共同實現廢除考監的主張。

此外，時代力量黨團23日上午也召開「廢除考監兩院，盡速納入修憲」記者會，邱顯智表示，針對監察院人事案，時力黨團會從嚴審查，從這次的提名風波，可以看出社會各界、朝野黨團對於廢除考監皆有共識，盼在下會期能將廢除考監兩院排入修憲委員會議程。

邱顯智認為，既然朝野都有共識要廢除考監兩院，「希望這一屆應該要是最後一屆了」，監委被提名人也應該提出廢除考監的具體時程與相應配套，監察院長上任後也應該將其具體化，讓大家相信真的是最後一屆的監察院。

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