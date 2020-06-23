台中車站變更大了！7月起擴大成3個月台　也是全台唯一三代同堂車站

▲台中車站第三月台及第4至5股軌道順利完工，預計7月報請交通部同意啟用，營運容量提升為3個月台。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

台中車站前因配合台中市政府文資委員會決議，辦理該站北側發掘出的日治時期機關車庫遺址的原地保留工程，導致影響第三月台及第4至5股軌道施作。經交通部鐵道局積極趕工，22日順利完工，預定7月報請交通部同意啟用，屆時營運容量提升為3個月台5個股道，可紓解尖峰時間的旅客人潮。

鐵道局執行台中都會區鐵路高架化計畫，但2013年2月在台中車站北側工區，發現日治時期機關車庫遺址的磚牆，嗣於2016年10月第1階段高架通車拆除平面鐵路後，進行全面發掘。

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▲台中車站第三月台及第4至5股道現況。（圖／鐵道局提供）

經台中市政府文資審議委員會確認該遺址具有重要歷史保存價值，並決議「原地保存」，致影響該車站第三月台及第4至5股軌道施作，未能於2018年10月第2階段通車時配合啟用開放。

後續台中市政府都市設計審議確認遺構原地保留之方式，鐵道局隨即配合辦理變更設計、建照變更許可及趲趕工進，於6月22日完工，且已依規定完成啟用前各項檢查，辦理缺失改善中，預定7月缺失改善完成後會同台鐵局報請交通部同意啟用。

屆時台中車站營運容量將提升為3個月台5個股道，除了便利台鐵路線調度外，也可紓解分散尖峰時間的旅客人潮，完善台中車站營運設施與空間。





▲機關車庫遺構現況。（圖／鐵道局提供）

台中車站整體完工啟用後，與原地保留之古蹟舊站（含舊月台）及日治時期機關車庫遺構，將成為全國唯一的「三代同堂車站」。

營運單位台鐵局也針對商業空間進行開發，結合周邊「鐵道文化園區計畫」及台中市政府綠空鐵道軸線計畫與台糖湖濱生態園區等，將打造以台中車站鐵道文化意象為主軸的新亮點，並帶動舊城區再發展，重現往日榮景。

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