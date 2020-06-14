快訊／午後雷雨襲擊！台中車站大廳淹水　路面強風狂刮

記者陳羿妏、李忠憲／台中報導

受到午後對流雲系發展旺盛，14日經濟部水利署針對台中中區、太平區、北區、西區、東區、南區等6處發布一級淹水警戒。對此，台中市北區就出現狂灌豪雨的現象，雨水夾帶強風的畫面，宛若強颱來襲，另外目前台中車站也因為雨水緣故，整個大廳淹水了，不過消防回報，目前無任何受困狀況，站務人員緊急將警示牌拿出，就擔心有乘客受傷。

▲豪雨特報，台中車站淹水。（圖／翻攝臉書爆料公社，下同）

一名網友於臉書社團《爆料公社》PO出一段驚人影片，台中市北區因暴雨襲擊，狂風降雨的場面就像強颱，因此提醒駕駛們開車時務必注意安全；另一名網友則PO出台中車站的淹水狀況，大雨噴灑之下，車站大廳全淹水，乘客踩踏時還會濺起水，形容這場面是「台中威尼斯」。

台中市建設局表示，目前五權路、正義街、國光路、五權南路等處地下道，均已依照操作標準放下柵欄，進行交通管制，市府已請警察廣播電台協助宣導，呼籲民眾避免行經上述路段。

▲國光路地下道淹水。（圖／翻攝長榮里里長林政蒼臉書）

根據氣象局14日下午4點10分統計資料：



排行 雨量（毫米）測站名稱 所在縣市



1 96.5 台中 台中市北區精武路295號中央氣象局

2 78.5 國三N208K 臺中市霧峰區國道3號北向208.904K中央氣象局

3 77.5 草屯 南投縣草屯鎮中山里草鞋墩1街8號（草屯鎮公所）中央氣象局

4 74.5 中興新村 南投縣南投市府西路71號水保局



16：35更新 建設局表示，目前所有地下道均已正常恢復通行。



►我沒有遲到，是時間遲到了！