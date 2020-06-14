大雷雨狂灌車站！「台中威尼斯」奇景驚呆網友：打卡新景點

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大雷雨狂灌台中車站　「台中威尼斯」奇景驚呆網友：網美新景點

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網搜小組／趙蔡州報導

受到午後對流雲系發展旺盛，台中14日下午降下猛烈的午後雷陣雨，多處均出現淹水狀況。台中車站稍早也因為降雨、排水不及等因素，導致購票大廳出現2至3公分的積水情況，畫面也被網友分享到臉書「爆料公社」，直呼根本是台中威尼斯。

原PO在臉書「爆料公社」分享台中車站淹水的照片，可以看見由於車站屬於開放式的建築，位於2樓購票大廳的地板出現積水的情況，民眾走過後還會出現一圈圈的水波，另一張走廊積水的照片，水面反射的建築物，讓整個畫面看起來相當漂亮，難怪原PO會忍不住吐槽「台中威尼斯。」

▲台中淹水（圖／翻攝臉書爆料公社）

請繼續往下閱讀...

▲台中車站14日出現淹水情況，連2F的購票大廳也有積水2至3公分。（圖／翻攝臉書爆料公社）

其他網友看了照片後紛紛表示，「不用出國，也能享受威尼斯的風情」、「台中剛剛瞬間下超大，真的超大豪雨，我還以為颱風進來了」、「真的是威尼斯」、「天空之鏡」、「我剛出火車站，整個站都淹水，完全走不出去」、「這雨用倒的」、「突然感覺有度假的氣氛。」

針對車站內淹水的情況，台鐵表示，因為車站是開放空間，下午突然的強降雨，讓雨水流進來，無法及時宣洩，才會導致積水情況發生，現場有加派人手排水，雨勢過去後情況也漸漸改善，未來會以加大截水溝的方式，避免類似狀況再度發生。

▲▼台中威尼斯。（圖／翻攝自爆料公社）

▲其他網友看了原PO照片後，還特別用濾鏡調色，笑說是「網美新景點」。（圖／翻攝臉書爆料公社）

中央氣象局14日下午4時觀測顯示，台中市北區時雨量高達96.5毫米，水利署也針對台中中區、太平區、北區、西區、東區、南區等6處發布一級淹水警戒。

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