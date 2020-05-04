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台中車站「新站商場」9月底試營運　美食街、主題餐廳40商家進駐

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▲▼台中車站「新站商場」9月底試營運。（圖／台鐵提供）

▲台中車站「新站商場」9月底試營運，圖為去年12月的台中驛聖誕市集。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台中又有新商場！台鐵台中車站新站商場裝修工程展開，規劃有美食街、主題餐廳等，約40家商家進駐，9月底部分空間將率先試營運，今年底前全面開幕。

台鐵促參案「台中車站鐵道文化園區」積極進行規劃，目前新站商場裝修工程也已展開，預計今年9月底部分空間試營運，提供旅客便利的餐飲、消費等服務，規劃美食街、主題餐廳、便利商店及伴手禮，共計將有約40家商家進駐。

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▲▼台中車站「新站商場」9月底試營運。（圖／台鐵提供）

▲▼台中車站新站商場9月底試營運，年底前全面開幕。（圖／台鐵提供）

▲▼台中車站「新站商場」9月底試營運。（圖／台鐵提供）

「台中車站鐵道文化園區興建營運移轉案」是台鐵具指標意義的促參案，由德昌營造得標，並成立特許公司「經典國際」負責規劃及營運。

全案包括OT、ROT及BOT三種模式，其中，屬於OT範圍的台中車站新站商場裝修工程，工區均已設置圍籬，並以介紹園區內容的輸出做裝飾，不少民眾停步閱讀了解。

此外，也積極連結社會資源，與知名的無垢舞團、逢甲大學USR（大學社會責任）團隊等進行交流，期許將園區建設為鐵道文化及經濟新地標。

▲▼台中車站「新站商場」9月底試營運。（圖／台鐵提供）

▲台中車站鐵道文化園區也積極連結相關資源，希望使園區呈現多元而豐富的樣貌。（圖／台鐵提供）

在進行促參案工程同時，台中車站鐵道文化園區也積極連結相關資源，希望使園區呈現多元而豐富的樣貌。繼去年10月舉辦「影藏台中歲月一甲子－余如季攝影展」、12月舉辦「台中驛聖誕市集」後，今年1月再分別與靜宜大學大眾傳播系、大葉大學視覺傳達設計系的學生合作，提供園區場地供學生拍攝影片，透過此合作模式推廣園區知名度，並建立與年輕族群的緊密關係。

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