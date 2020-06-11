20分鐘夷為平地！南鐵地下化「不同意戶」遭強制拆除　鐵道局：依法執行

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程11日清晨6時進行強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員到場拉白布條抗議政府「強拆暴力」，屋主也到現場拉大字報抗議，但在20分鐘內房子即被夷為平地。

南鐵地下化工程沿線的不同意戶張宅，原訂2019年5月初拆除，因張宅內的一口古井經屋主家屬提報古蹟而暫停，2020年3月2度預計拆除，又因屋主已提出行訟而臨時喊停，11日上午是第3度執行。

11上午5時起，工程人員與大批警力即在現場集合，6時許工程人員先強行打開屋門，確認屋內環境安全無虞，即馬上動用怪手開始啟動鏟挖，約20分鐘左右，張宅即被夷為平地。

南鐵自救會與屋主太太到場，就看見房子已被拆除，現場拉大字報怒孔抗議政府強拆房子暴力，屋主張太太表示「台南大不如大埔人」，屋主十分難過，表示鐵道局根本沒有說何時要拆，屋主約上午6時趕到，約6時5分就看見怪手挖下去，看到房子被強拆，她對台灣的制度沒信心，住在台南的人好像沒有人權，她覺得「台南人比不上大埔人」。她要向林佳龍部長講，這些政客有兌現他們的承諾嗎？對未來她感到悲觀。

鐵道局中部工程處主任工程司吳志仁指出，依據台南市政府「台南市興辦公共工程土地改良物補償自治條例」相關規定，進行強制拆除，今天執行拆除前即與市府相關單位協調，為不影響人車通行，在清晨6時先進行前置確認，確認無誤後就執行拆除。

吳志仁說，在拆除前多次與張先生聯繫、溝通協調，但張先生並不願意溝通協調，這次強制拆除的公文正式送達，張先生也拒簽。

據了解，南鐵地下化工程沿線拒拆戶共6戶，11日拆除張家1戶，鐵道局中工處將擇期拆除剩餘的5戶。

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