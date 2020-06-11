　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20分鐘夷為平地！南鐵地下化「不同意戶」遭強制拆除　鐵道局：依法執行

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程11日清晨6時進行強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員到場拉白布條抗議政府「強拆暴力」，屋主也到現場拉大字報抗議，但在20分鐘內房子即被夷為平地。

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南鐵地下化工程沿線的不同意戶張宅，原訂2019年5月初拆除，因張宅內的一口古井經屋主家屬提報古蹟而暫停，2020年3月2度預計拆除，又因屋主已提出行訟而臨時喊停，11日上午是第3度執行。

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

11上午5時起，工程人員與大批警力即在現場集合，6時許工程人員先強行打開屋門，確認屋內環境安全無虞，即馬上動用怪手開始啟動鏟挖，約20分鐘左右，張宅即被夷為平地。

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

南鐵自救會與屋主太太到場，就看見房子已被拆除，現場拉大字報怒孔抗議政府強拆房子暴力，屋主張太太表示「台南大不如大埔人」，屋主十分難過，表示鐵道局根本沒有說何時要拆，屋主約上午6時趕到，約6時5分就看見怪手挖下去，看到房子被強拆，她對台灣的制度沒信心，住在台南的人好像沒有人權，她覺得「台南人比不上大埔人」。她要向林佳龍部長講，這些政客有兌現他們的承諾嗎？對未來她感到悲觀。

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鐵道局中部工程處主任工程司吳志仁指出，依據台南市政府「台南市興辦公共工程土地改良物補償自治條例」相關規定，進行強制拆除，今天執行拆除前即與市府相關單位協調，為不影響人車通行，在清晨6時先進行前置確認，確認無誤後就執行拆除。

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

吳志仁說，在拆除前多次與張先生聯繫、溝通協調，但張先生並不願意溝通協調，這次強制拆除的公文正式送達，張先生也拒簽。

▲台南鐵路地下化工程清晨強制拆除前鋒路上的不同意戶張宅，南鐵自救會成員及張宅屋主到場拉大字報抗議政府「強拆暴力」，但在20分鐘內房子即被夷為平地。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，南鐵地下化工程沿線拒拆戶共6戶，11日拆除張家1戶，鐵道局中工處將擇期拆除剩餘的5戶。

・一滴4效：極淡斑、超透亮、好保濕、更Q彈

ET快訊
李千那認了情斷交往6年Echo！　曝分手原因
國小女童排隊量體溫…淡江高中生突揮刀猛砍！校方曝兇嫌狀況
王少偉點頭認「喜歡謝忻」！私藏她大尺度性感照…女方爸媽認定等
快訊／南韓「閨蜜門」崔順實終審判18年　重罰近5億
快訊／09：38地震規模5.2！　最大震度3級
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

追不到女神就毀掉…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」還全程錄影

男持大量毒品遇警包抄　勇警見嫌「前後亂衝」機警破窗逮人

才剛與親友聊天到天亮　女子當他們面從7樓陽台墜落...頭部重創送醫命危

無照兒撞傷騎士！甩開路人跳上媽媽後座　母子一起被判入獄

台南歸仁雙屍命案纏訟20年逆轉　檢方未上訴...謝志宏無罪定讞

國小女童排隊量體溫…淡江男高中生「揮刀猛砍」後自殘！校方回應了

「水餃有毒！」妄想男重拳擊斃老母　判刑18年自稱無辜

大同經營權之爭！公司派告「總統表哥」王光祥　敗訴確定

高雄男從後面頂撞！驚覺運動對象早有男友…氣炸傳「光屁照」：他不忠　下場曝

新豐最毒海岸3月開挖1萬3千噸　竹縣府爭取1.1億辦理西側防護

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

開箱PS4悠遊卡「感應還會發光」　3C達人敲碗：怎不出迷你搖桿？

患新冠肺炎喪失味覺手臂滿是針孔 她大方分享治療過程...網：很勇敢！

亂開遠光燈、改排氣管狂催油門　他分析機車族5大困擾...網：中肯

王嘉爾「遭白敬亭襲胸」秒害羞：別這樣　健身成果超狂「58.2公斤＋腰圍63cm」！

拉布拉多化身最暖鬧鐘叫爸起床　37KG炸床重壓媽嚇呆：要謀殺嗎？

追不到女神就毀掉…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」還全程錄影

男持大量毒品遇警包抄　勇警見嫌「前後亂衝」機警破窗逮人

才剛與親友聊天到天亮　女子當他們面從7樓陽台墜落...頭部重創送醫命危

無照兒撞傷騎士！甩開路人跳上媽媽後座　母子一起被判入獄

台南歸仁雙屍命案纏訟20年逆轉　檢方未上訴...謝志宏無罪定讞

國小女童排隊量體溫…淡江男高中生「揮刀猛砍」後自殘！校方回應了

「水餃有毒！」妄想男重拳擊斃老母　判刑18年自稱無辜

大同經營權之爭！公司派告「總統表哥」王光祥　敗訴確定

高雄男從後面頂撞！驚覺運動對象早有男友…氣炸傳「光屁照」：他不忠　下場曝

新豐最毒海岸3月開挖1萬3千噸　竹縣府爭取1.1億辦理西側防護

「滑蓋iPhone」概念影片曝光！全機無實體按鍵超酷炫

邀蔡英文吃蚵仔煎引發熱議　林右昌：食物是無辜的不應有政治聯想

下周油價將連七漲　專家預估九五汽油創三個月新高「加油要快！」

溫水洗屁屁⋯高鐵桃園站廁所大升級！「沖水、洗手、烘手」全自動

教育部編1.8億補助業者買新娃娃車　500輛受益最高補助4成

玩鬧中搖晃玻璃門「下秒整塊砸下」　3歲男童慘成肉墊...「口鼻滲血」身亡

淡江中學血案女童急送馬偕就醫　侯友宜：將深入輔導走出陰霾

醣聯抗癌抗體新藥　第3季啟動台美一期臨床試驗

高雄補選複製2014經驗　蔡壁如喊話國民黨：共推無黨籍人選

縣市加碼三倍券開跑　台北、桃園打頭陣「優惠方案大公開」

浪浪滿身傷「每天爬20樓討飯」　她餵半年收編...近況美哭萬人

社會熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

左營凌晨大火　28歲男燒成焦屍

新竹3歲女豪宅內消失！母調監視器傻了：9樓墜落

已婚男KTV「撿屍」硬上女網友　竟還問友人：要不要？

快訊／南臺科大驚傳砍人案！血濺校園

食藥署高官偷吃女下屬　她飆到台中合體

雲林男「千萬賓士SLR」約正妹…見面下場超慘

幫大哥接送乾女兒常遲到　桃園男遭剃光頭凌虐慘死

更多熱門

相關新聞

鍾佳濱要高鐵公開董事會決議內容

鍾佳濱要高鐵公開董事會決議內容

新冠肺炎衝擊運輸業，台灣高鐵25日宣布，暫緩原訂3月底辦理109年度調薪作業，民進黨立委鍾佳濱日前質疑，高鐵公司一方面暫緩去年底通過的員工加薪計畫，卻又預定在6月過後派發69億元的股利，要求作為高鐵最大股東的交通部要對此表態。對此，鍾佳濱27日召開記者會，痛批高鐵公司是砍小放大、瘦員工肥股東，並要求高鐵公司公開3月18日董事會決議內容。

鍾佳濱質疑高鐵趁機凍結員工加薪

鍾佳濱質疑高鐵趁機凍結員工加薪

南迴鐵路電氣化：潮州至枋寮通車了

南迴鐵路電氣化：潮州至枋寮通車了

豐原站爆監視器大陸製　台鐵暫不使用

豐原站爆監視器大陸製　台鐵暫不使用

豐原站「人臉辨識監視器」是大陸製造

豐原站「人臉辨識監視器」是大陸製造

關鍵字：

南鐵地下化張宅強制拆除鐵道局依法執行

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

獨／高中生陳屍冷凍廠　校方詭下封口令

正妹護理師伸手「扯掉比基尼」！

99輛5億超跑「轟炸」高雄　送行施爸爸

淡水男高中生揮刀！國小女童遭砍濺血

男偶像「把妻打到流產」2年6次家暴！

許崑源是狗熊　黃捷：僅韓國瑜說

沒有「一黨專政」？柯文哲回擊蔡英文

借電腦買口罩　竟發現老公D槽15G的邪惡祕密

首起「氣炸鍋」火災　警消籲：鍋旁勿堆積易燃物

全台唯一「千萬改裝」黑牛王送行　後照鏡綁了這個

愛上同一人！科大學弟拿開山刀殺學長　報警：我砍人了

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

好市多「超好吃美食」下架了！

韓國瑜最終日　「萬民傘」曝光

搭飛機5年「延誤900次」！大媽爽賺千萬GG了

更多

最夯影音

更多
孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺

孫燕姿「20週年突驚喜直播」　飆唱《逆光》《天黑黑》回憶殺
情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

情侶吵架後大火！男友遭燒死　長髮妹崩潰...鄰：聽到嘶吼聲

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

宥勝老婆騎沙灘車「衝進草叢.脫隊」淚崩　喊「討厭失控的感覺」：覺得會害到小孩！

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

段奥娟「爺爺面前跳《創造101》主題曲」　感性唱《陪我長大》抱一起哭翻

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

老婆不在！大安鷹「不會餵孩」 下秒母鷹霸氣回巢：我來啦～

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面