殘障示威者遭警察「拔走義肢」噴胡椒水…痛苦倒地　路人崩潰狂喊：醫生！

記者張方瑀／編譯

佛洛伊德之死引發的抗議活動仍在全美各地持續，俄亥俄州一名雙腿截肢的男子21日在示威現場遭警方噴灑胡椒水，當他痛苦地倒在地上時，警察甚至將他的義肢拿走，周圍人群要求警察歸還遭到拒絕。

A double amputee in Columbus, OH was peacefully protesting when police hit and maced him... and TOOK HIS PROSTHETIC LEGS!! Is there no HUMANITY left in police forces across America? He had to crawl to get help. Who would think this is OK? #EndPoliceViolence #StopPoliceBrutality pic.twitter.com/4sXteg3bi5 — Ben Crump (@AttorneyCrump) June 22, 2020

根據《每日郵報》報導，俄亥俄州哥倫布市（Columbus）21日舉行了反對種族歧視、警察暴力的示威活動，當時一名雙腿截肢的男子正在進行和平抗議，結果卻遭到警察噴灑胡椒水。男子當場痛苦地躺在地上，身旁的人不斷大吼著「醫生！」而根據目擊者描述，警察把他身上的義肢拔走，周圍的人要求歸還卻遭到拒絕。

哥倫比亞設計學院教授麥庫賓（Laurenn McCubbin）在推特上表示，當時他跟丈夫都在抗議現場，結果看到警察毆打一名手無寸鐵的孩子，還拔走了他的義肢，「這個孩子正在行使他的權利，他什麼也沒做卻被打倒在地。」麥庫賓說，後來有一群人衝上前，從警察手中搶回義肢。

哥倫比亞市長金瑟爾（Andrew Ginther）上周才在議會表示，禁止警察對「沒有攻擊性、沒有暴力」的民眾噴灑胡椒水或催淚瓦斯，「我們明確表示要尊重和保護和平抗議。」而金瑟爾也在22日回應，目前正在努力蒐集事發當下的照片和影片，會盡速給予回應。

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