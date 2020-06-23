波頓大爆川金會秘辛…諷文在寅「思覺失調」！　青瓦台暴怒駁斥

▲ 前美國國安顧問波頓（John Bolton）新書出版。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國前國家安全顧問波頓新書《事發之室：白宮回憶錄》大爆總統川普（Donald Trump）秘辛，包括一連串與南北韓元首舉行峰會的內幕。南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶對此駁斥，書中不少部分內容被嚴重扭曲，川普稍早也在推特附和。

2018年至2019年共3場北韓領導人金正恩及南韓總統文在寅會談、2場川金會過程中，鄭義溶擔任波頓的南韓方對應官員（counterpart）。他22日針對波頓回憶錄指責，單方面公開雙方政府在信賴基礎上簽署的協議內容，違反基本外交原則，有損未來的協商。

鄭義溶表示，盼望美國採取適當的處置，防止這類危險的事情發生，「這種不適當的行為可能嚴重妨害未來韓美同盟維持及發展共同戰略、加強兩國安保及利益的努力。」他的聲明也在21日晚間傳達美國國安會（NSC）。

青瓦台國民溝通首席尹道漢則嚴詞批評，波頓帶著既有的偏見，扭曲川普及文在寅間為朝鮮半島和平、發展兩韓關係所達成的建設性協議內容，是不知分寸且不妥當的行為。

青瓦台高層消息人士被問及書中扭曲最嚴重的的部分時表示，波頓的行為從頭到尾都不妥，且針對去年6月底川普、文在寅及金正恩在板門店的會面，只要看看現場畫面，就可清楚得知波頓當時的角色。據報導，波頓當時正出訪蒙古，根本不在板門店。

該名高層指出，「據我所知，不論是韓方或是美方，總統幕僚都有保密的義務。再加上前國安顧問波頓（的回憶錄）某種程度上是造假，美方自有判斷，也會加以處置。」他特別點出波頓在書中稱文在寅的無核化構想是「思覺失調般的點子」（schizophrenic idea）一事並反駁，「他本人（波頓）才有可能是這樣吧。」

南韓《韓聯社》22日報導青瓦台駁斥波頓說法一事，川普稍早也在推特轉推這則貼文並寫下，「看吧，波頓違法了！機密資訊！」意指波頓新書公開機密內容，有違法律。

See, Bolton broke the law. Classified Information! https://t.co/lBWrmYxnka — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020

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