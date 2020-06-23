重機卡休旅車上！肇逃司機狂加速車底冒火花　被撞騎士傻眼：我車呢？

記者李振慧／綜合報導

美國加州近來發生一起離奇交通事故，一輛銀色休旅車被人拍到，車子撞上重機後不但沒有停車，還狂踩油門想要逃離現場，結果在路上磨出一道長長火花，意外目睹危險景象的其他駕駛們，雖然想要幫忙攔下車輛，卻還是讓對方給逃脫。

當地媒體報導，事件19日下午7時發生在科羅納(Corona)的91號公路上，一名駕駛意外發現，一輛高速行駛的銀色休旅車前方竟然卡著一輛重機，由於金屬持續與地面磨擦，車底下還冒出一道火花。

目擊者表示，休旅車後來在麥金利街(McKinley Street)附近下高速公路，由於他實在太擔心情況，下公路後也前往該區域轉了一圈，結果看到遺棄在路邊的被撞重機以及汽車保險桿。公路巡警接獲報案後，查出休旅車駕駛為25歲男子瓦倫丁(George Valentin)並於20日逮捕，目前人關押在羅伯特·普雷斯利拘留中心(Robert Presley Detention Center)。

重機駕駛阿倫里特羅特(Chain Arunritthirot)表示，當時自己只是行駛在高速公路上卻莫名被撞，「感覺就像是他故意要殺死我一樣，我後來滾下車無法自己站起來，幸好有好心夫婦扶我到路邊，然後我不知道我的車跑去哪了，我一直到處找都找不到」，送醫後幸好身上傷勢不嚴重，十分感謝所有熱心路人所給予的幫助。

▼男子被撞以後卻找不到自己的車。（圖／示意圖，與本新聞無關／視覺中國）

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