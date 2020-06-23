國民黨青年部LOGO撞名「KY」潤滑液　網笑翻：難怪人才這麼乾

▲國民黨青年部LOGO撞名「KY」潤滑劑，引起網友討論（圖／翻攝國民黨青年部臉書）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨青年部LOGO縮寫「KY」，撞名知名潤滑劑。國民黨青年部在臉書回應，國民黨青年部的英文縮寫是「KMTY」，融入LOGO內視覺上看起來就變「KY」，碰巧與潤滑液撞名，希望青年部能發揮潤滑劑功能。貼文一出引吸大批網友留言朝聖。

網友紛紛留言「我認真看很久才找到M」、「KY是水性的，貴單位的潤滑要隨波逐流嗎？」、「你們是不是砍設計師的報價啊」、「KY 跟貴黨一樣真的都不好用」、「水性非常不OK好嗎？你們青年部是不是都母胎單身啊？」、「ky很難用，一下就乾。」、「難怪人才這麼容易乾」

國民黨青年部表示，國民黨青年部的英文縮寫正好是「KMTY」，代表「國民黨(KMT)」、「青年(Youth)」。LOGO設計也是將「KMTY」作為元素融入LOGO內，代表國民黨(K=KMT)、青年(Youth=Y)，而視覺上看起來就變成「KY」二字。

國民黨青年部指出，作為政黨內的青年部門，一直都自許能夠成為黨的防腐劑與改革催化劑，更可以成為百年大黨與年輕世代的潤滑劑，透過更多新血與青年朋友的加入，讓青年的聲音與新世代的想法能夠進到國民黨內，使得新陳代謝能夠源源不絕，就是作為防腐劑的功能。

國民黨青年部提到，青年除了扮演政黨防腐劑的角色，更能夠是改革的催化劑，透過青年朋友，讓一個百年政黨能夠更了解年輕世代的想法、並且做出符合期待的回應，這就是青年部門存在於國民黨內的目標。

國民黨青年部提及，現在正好與知名潤滑液「撞名」，其實也是青年部門能夠扮演的角色，在政策產出與議題溝通的過程中，百年大黨難免會有與年輕世代意見不盡相同的地方，而青年部正能發揮「潤滑劑」的功能，舉例來說，黨內青年部門對於婚姻平權、反送中、六四等人權議題與進步價值的關注，就是作為「潤滑劑」能夠努力去溝通的部分。

國民黨青年部強調，國民黨在此時改革之際，需要更多人的支持與鼓勵，讓他們更夠朝向改革的道路勇敢邁進，黨主席江啟臣上任後，不僅是在人事年輕化，更重要的是領導風格年輕化，對於網友的玩笑、指教與批評，青年部一定會把這些關注都化為動力，持續扮演起「黨內防腐劑+改革催化劑+世代潤滑劑」的功能。