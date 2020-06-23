洪秀柱：九二共識是中華民國憲法精神　國民黨若背棄將被掃入歷史

▲前國民黨主席洪秀柱。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨新兩岸論述淡化九二共識為過去式，引發不少黨內大老不滿，前國民黨主席洪秀柱22日晚上就在臉書表示，九二共識不僅是中華民國憲法精神、歷史事實及國民黨「一個中國」的承諾，更創造前總統馬英九執政時期兩岸互信的基礎，一個政黨若一味考量選票不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史。

國民黨改革委員會兩岸論述小組19日以4大支柱建構和平穩定的台海新關係，包括堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台海安全優先及創造雙贏共享繁榮，並肯定九二共識過去貢獻。但遭到黨內直指這不像是國民黨能提出的東西，很多都是民進黨的論調，作為反對黨，應該強化反對台獨的論述。

對此，洪秀柱認為，國民黨深為創建中華民國的政黨，對於捍衛中華民國憲法有無可迴避的責任，「一個政黨若一味考量選票，不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史」，因此國民黨更應對外界詳加說明九二共識的核心意義。

洪秀柱指出，國統會曾在1992年8月1日通過〈關於「一個中國」的涵義〉解釋文，明確說明海峽兩岸均堅持「一個中國」原則，儘管雙方所賦予的涵義有所不同，但在兩岸函電互相來往的文件中，除兩岸均主張一個中國原則，同時兩岸均共同謀求未來的統一。

「『九二共識』不但是歷史事實，更是中華民國的憲法精神，」洪秀柱表示，不是不能檢討或更改這個專有名詞，其實宣傳方式與口號都可以調整、與時俱進，但當民進黨以錯誤資訊誤導人民，使人民誤以為「九二共識」意即「一國兩制」時，國民黨應該告訴人民真正的意涵，讓支持者及本黨參政同志們能夠更理解他們的兩岸主張。

洪秀柱提到，憲法已經將國家的未來指出一條明路，若國民黨放棄這條路，該往何處走？且國民黨過去執政的8年，九二共識已創造了兩岸互信的基礎，與和平交流的成果，其中包括兩岸經濟合作架構協議（ECFA）、兩岸共同打擊犯罪及司法互助等23項協議。

洪秀柱強調，九二共識自然是國民黨面對「一個中國」問題的解方，若國民黨不敢談一個中國，也不敢談統一，中華民國憲法只會是成為主權象徵的華獨論述依據罷了，「我們希望本黨仍秉持著『尊重中華民國憲法』、『尊重歷史事實』、『尊重我們的承諾』的原則」，願國民黨誠懇面對過去，才能堅定展望未來。