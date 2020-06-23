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國民黨高雄市長補選人選　李乾龍：12點前一定跟大家報告

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▲▼國民黨中常會-李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

▲國民黨秘書長李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

高雄市長補選登記24日截止，民進黨已確定由行政院前副院長陳其邁參選，國民黨仍尚未確定人選，國民黨秘書長李乾龍23日上午出席立法院國民黨團大會，他表示「12點以前一定會跟各位報告」，至於宣布地點，李乾龍說「高雄那邊會跟大家說明」。

據傳黨內鎖定現任議員李眉蓁（41歲）參選，她是三連霸的高雄市第三選區（左營、楠梓）議員，符合「年輕、在地」等條件。

對此，李乾龍表示，她也是徵詢人選之一，我們廣泛徵詢很多人，也有不是國民黨人士，現在範圍一直縮小，剩下2到3位，12點以前一定跟大家報告，李眉蓁也是徵詢人選之一。

此外，外傳國民黨主席江啟臣曾徵詢、勸進有「換肝之父」稱號的長庚醫院名譽院長陳肇隆出馬角逐市長補選，黨內人士證實確有此事，但陳肇隆第一時間已婉拒。李乾龍也證實，他也是徵詢人選之一，花很多時間去溝通，「他是社會賢達，也是我們徵詢的對象。」

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