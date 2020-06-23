國民黨兩岸路線分裂？李乾龍：不會拋棄九二共識「怎麼論述而已」

▲國民黨秘書長李乾龍。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨上週召開改革委員會全體委員會，黨主席江啟臣稱「九二共識是過去扮演兩岸求同存異的重要工具」，傳引發前總統馬英九、前主席吳敦義等大老不滿，甚至有兩岸路線分裂的質疑。對於國民黨主席江啟臣今晚宴請歷任黨主席一事，秘書長李乾龍表示，不會取消，還是在持續邀請，早上還在持續溝通，「是我請吃飯」。

有關國民黨的兩岸論述，李乾龍23日表示，國民黨一定不會拋棄九二共識，怎麼去論述而已。

李乾龍說，九二共識一定是國民黨要遵循的方向，他認為沒有什麼反彈，且昨天江啟臣去見馬總統，兩人相談甚歡，前主席連戰也發表了對九二共識立場的聲明，「跟我們蠻吻合的」，至於各界猜測都是捕風捉影，他強調，國民黨一定不會拋棄九二共識，怎麼去論述而已。

國民黨新兩岸論述引起黨內質疑，先是傳出馬英九、吳敦義不滿，向黨中央表達因故無法出席李乾龍餐敘，被解讀是不想為新兩岸論述背書。前主席連戰22日發表聲明力挺九二共識，他認為九二共識是充滿智慧的發明，其價值不容否認抹煞，「九二共識與一國兩制是兩回事，一國兩制是大陸對統一後模式的主張，九二共識是兩岸分治下對等互動、和平交流的政治基礎。」

前國民黨主席洪秀柱也表示，九二共識不僅是中華民國憲法精神、歷史事實及國民黨「一個中國」的承諾，更創造前總統馬英九執政時期兩岸互信的基礎，「一個政黨若一味考量選票，不顧政黨理念與中心思想，終將會被掃入歷史」，因此國民黨更應對外界詳加說明九二共識的核心意義。

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