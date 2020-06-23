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雲端最前線／不顧台灣反對？日議會通過釣魚台改名案

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新聞節目中心／綜合報導

日本石垣市議會22日通過將釣魚台列嶼改名案，從「石垣市登野城」改名為「石垣市登野城尖閣」。外交部第一時間表達抗議，國民黨主席江啟臣和黨團也共同開召開記者會，將邀請總蔡英文出海捍衛釣魚台主權。而宜蘭縣政府為反制，發文給內政部，懇請中央正式將釣魚台列嶼更名為頭城釣魚台。《雲端最前線》23日邀請立法委員邱臣遠、中華大學兼任講座教授杜紫宸、姓名學專家吳睿穎以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼國民黨團召開「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團召開「釣魚台遭日本更名 蔡英文還在分贓監委」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

罷韓後的紅利都耗光了嗎？根據台灣民意基金會22日公布最新民調，相較於5月份，贊同蔡英文處理國家大事方式的人遽降10.5個百分點，不贊同的人暴增16.3個百分點，行政院長蘇貞昌施政滿意度也下滑8.6個百分點。其中20歲以上有超過6成基本上贊同蔡英文處理國家大事的方式，3成3不贊同。

前任美國總統國家安全事務助理波頓（John Bolton）新書《事發之室：白宮回憶錄》搶先曝光給媒體閱讀，內容也分批被各媒體報導，其中針對亞洲外交，波頓也大爆料，川普曾說對台灣「特別反感」（particularly dyspeptic），原因是商人背景的他，經常到中國投資的商人來往。登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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