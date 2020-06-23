人妻吐國一「野戰28歲男」經驗！夫心疼幫報案…7年前的男友遭法辦

▲女子嬌嬌（化名）婚後向老公談起國中與李男發生關係一事，先生聽完立馬帶她去警局報案。（示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pakutaso）

記者徐愷昕／基隆報導

李姓男子2014年間與13歲女子嬌嬌（化名）交往，2人認識2週後開始發生關係，多次在草叢、宮廟女廁內「野戰」。如今嬌嬌將滿20歲，嫁人後某日她向老公談及此事，老公因心疼她年幼遭侵犯，遂帶她至警局報案提告。法院審結判李男有期徒刑2月，不過因雙方事後談妥以11萬和解，法官予以緩刑5年。

2014年時28歲李男認識了13歲少女嬌嬌，2人相談甚歡1、2週後互有好感，進而交往成為男女朋友。嬌嬌表示，國一那年暑假李男時常在便利商店等她下課一起去吃東西，他們每週見面2、3次，每次聊天2至2小時，後來李男就開始約她發生關係，她非常清楚有3次是在宮廟廁所，2次是在瑞濱隧道附近的草叢。

2人分手多年後，今年11月將滿20歲的嬌嬌現也已嫁作人妻，婚後某日她向老公提及往事，老公因心疼她未成年就遭侵犯，便帶她前去報警並向李男提告。

▲女子嬌嬌（化名）國中時與28歲李姓男子多次發生關係。（示意圖／取自免費圖庫pxhere）

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基隆地院審理時李男辯稱，他與嬌嬌交往時不知對方未滿14歲，且當時雙方互為男女朋友，是合意性交。法官則認為，李男當年時常與嬌嬌膩在一起，不可能不清楚女方年紀，不過考量案發時2人是男女朋友，性行為的發生並非典型侵害，審結依妨害性自主共5罪判李男有期徒刑2年，另因雙方事後談妥以11萬和解，予以他緩刑5年，不過緩刑期間須付保護管束。全案仍可上訴。

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