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約少女第一次見面先車震　阿兵哥一動作開放「圍觀」下場慘

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記者黃翊婷／綜合報導

張姓男子2018年間為現役軍人，同年3、4月透過臉書社團認識當時年僅15歲的少女小蘋（化名），兩人先後在停車場、摩鐵發生性關係，並拍下性愛過程以及裸照，回家之後竟然還上傳到網路相簿內，供網友「圍觀」，最後被宜蘭地院法官依法判處2年10月有期徒刑。

▲▼車子,駕駛,安全帶。（圖／翻攝自pixabay）

▲小蘋第一次見面就與張男車震。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，張男與小蘋認識大約2個月就提議見面約會，兩人先是在台北市某商場的停車場「摸來摸去」，返程時又突然燃起愛火，直接在車上發生性關係；雙方愛的足跡在7、8月間遍及台北市、宜蘭縣的摩鐵，而且每次完事之後，他還會要求女方擺出不雅姿勢，並用手機拍下照片「回味」。

張男與小蘋交往3個月一共發生4次性關係，2019年6月間他在住處後將手機裡的裸照上傳至網路相簿，供不特定人瀏覽。警方在照片上傳當天就鎖定張男，隨即拿著法院核發的搜索票前往調查，查扣電腦主機、情趣用品、情趣針筒等物品。

▲▼拜金女,愛情,開車,晚宴,項鍊,約會。（圖／翻攝自pixabay）

▲小蘋沒想到張男會把照片上傳到網路相簿。

面對上述行為，張男皆坦承不諱。宜蘭地院法官認為，他明知小蘋當時是未滿16歲的少女，性自主及判斷能力都還未成熟，卻未能克制性慾，與女方發生性關係，甚至拍攝不雅照片，上傳到網路供人觀覽，嚴重影響女方的身心健康及人格發展。

法官接著表示，考量到張男沒有犯罪前科，目前擔任保全工作，家庭經濟狀況小康，最後依妨害性自主罪、違反兒童及少年性剝削防制條例，判處2年10月有期徒刑。

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