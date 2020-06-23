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摩鐵毒趴連3天！辣妹嗨ㄎㄧㄤ…「浴缸睜眼傻笑、手狂拍地」暴斃亡

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▲▼旅館,摩鐵,房間。（圖／示意圖／pixabay）

▲林姓女子與鍾姓男子前往新北汐止一摩鐵開毒趴，過程中林女因混食多種毒品而死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者羅志華、徐愷昕／台北報導

鍾姓男子3月間開車載林姓女友人去汐止一摩鐵開趴，期間林女因同時施用搖頭丸、咖啡包等多種毒品持續3日，開始在浴缸內睜眼傻笑，鍾男見事態不對，起初為避免吸毒被抓只找來友人幫忙，直到見林女情況未有好轉才將她送醫，遺憾經搶救她仍不治死亡。士林地檢署偵結，依過失致死罪將鍾男起訴。

據起訴，3月18日深夜11點多，37歲鍾男帶林女一起去摩鐵開毒趴，2人3天下來因持續混合施用多種毒品，林女開始呈現頭昏、嘔吐、發燒、在地上打滾以及一直用手拍打地板的不適反應，鍾男發現之初因擔心將林女送醫開毒趴一事會東窗事發，故只找余姓友人前來摩鐵幫忙處理。

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余抵達摩鐵後，見林女睜眼傻笑倒在廁所浴缸內，完全無法正常表達言語，遂先行替她更換髒濕衣服及餵食少許開水，後來眼見她仍沒有好轉，20日晚上9點多趕緊將她送醫，無奈經搶救仍為時已晚，林女宣告不治。

檢警驗屍時在林女體內驗出多種毒品，包括K他命、一粒眠與抗憂鬱劑，同時也在案發摩鐵內查獲出各種咖啡包，毒品淨重成分超過100公克等證物，後來經林女家人提告，檢察官依法將鍾男起訴。

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