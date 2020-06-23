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小王偷吃想抽身！人妻甩淫照怒告「被性侵96次」　畫面一細節她GG了

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▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲阿芳與已婚男子阿強大搞外遇。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫Pakutaso）

記者蔡儀潔／綜合報導

彰化縣人妻阿芳（化名）與已婚男子阿強（化名）大搞外遇，沒想到兩人交往1年多後，對方因無法忍受她的脾氣決定分手，這讓心有不甘的阿芳上演了「一哭二鬧三上吊」的戲碼，之後更指控阿強性侵她96次，並提供不雅淫穢照當證據。結果照片中的阿芳竟「面帶微笑」，最後被依誣告罪判處3月徒刑，宣告緩刑3年。

阿芳與阿強2017年7月起愛得火熱，多次發生性關係，交往了1年又4個月後，阿強因無法忍受阿芳的脾氣，且剛好車禍住院，藉此機會提出分手。阿芳卻心有不甘，在阿強出院後多次跟蹤，上演一哭二鬧三上吊的戲碼，還當著眾人面前怒罵對方，連阿強的女兒與朋友都曾目睹跟蹤、攔堵與痛罵的鬧劇。

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲阿芳指控阿強性侵。（示意圖，非本文當事人／取自免費圖庫pexels）

在阿芳的「猛攻」之下，無奈的阿強於2018年12月聲請保護令獲准，法院裁定阿芳不得騷擾、跟蹤阿強，必須遠離阿強住處100公尺。

阿芳見昔日的愛人不願回心轉意，於是拿著「2團衛生紙與數根毛髮」，指控阿強性侵害，稱對方於2017年7月，用唱歌的名義邀約，隨後持刀性侵害得逞，過程中還拍攝不雅照，藉此恐嚇她不得聲張，又再以此威脅她逞慾，共計性侵達96次。

然而，照片中的阿芳卻是面帶微笑，另外兩人行動電話通聯紀錄顯示，2018年2月至5月阿芳打電話給阿強高達308次，阿強僅打給阿芳50次，阿芳如果是被性侵，又怎麼會密集打電話給對方？

法官據此認定阿芳誣告，不過，考量阿芳在法院審理時坦承誣告，有悔悟且無再犯之虞，輕判徒刑3月，宣告緩刑3年，條件是提供120小時義務勞役服務。

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