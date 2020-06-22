媽狠刺51刀殺嬰「悲認偷情」！夫綠帽戴10年才知…哽咽淚問：我對你不好嗎？

圖、文／鏡週刊

新北市板橋11年前發生的母親狠殺4個月男嬰命案，丈夫和警方最先以為妻子是因產後憂鬱症才犯下殺嬰悲劇，但全案卻在檢察官複訊時，出現驚人大逆轉，此時婦人突然改口；坦承因擔心兒子不是丈夫的種，才會動手殺嬰。

婦人因長期周旋在丈夫與情夫之間，不知新生兒究竟是誰的種，在家中拿水果刀殺死兒子之後，也自戕十餘刀，經送醫急救挽回1命。2009年6月29日，檢察官會同法醫對男嬰進行解剖、追查死因，當天婦人剛好出院，不過，她在接受警方偵訊的時侯，原還堅稱是因產後憂鬱症造成悲劇，直到檢察官進行複訊，才改口坦承因長期外遇，擔心兒子不是丈夫的種，才會動手殺嬰。

檢察官調閱婦人與情夫的通聯紀錄，發現2人一直有密切的聯絡，7月間檢方傳喚婦人的丈夫及情夫出庭，並採集DNA進行親子鑑定，8月鑑定結果出爐，確定死亡的男嬰是婦人丈夫的種，結果出爐婦人後悔莫及。

丈夫則一直以為妻子是因產後憂鬱症才犯下殺嬰悲劇，直到檢察官提訊婦人，由她親口向丈夫說出殺嬰動機，丈夫才恍然大悟，得知自己長期戴綠帽，他一度哽咽質問妻子：「我對妳不好嗎？」並當庭痛斥情夫，以及堅持對情夫提告妨害家庭，檢察官最後依殺人罪起訴婦人、求處無期徒刑，情夫也被依妨害家庭罪嫌提起公訴，最終遭判刑4個月。



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