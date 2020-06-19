睡醒裸體開視訊…男友爆氣：妳跟誰上摩鐵？ 　她說被下藥撿屍慘遭法官打臉

▲女子小愛（化名）控訴，自己與友人相約唱歌，怎料過程中卻遭下藥性侵。（圖／免費圖庫pixels）

記者徐愷昕／台北報導

女子小愛（化名）控訴，先前與彭姓男友人相約KTV唱歌時被下藥帶至摩鐵，同日晚上清醒後接到男友視訊電話時，鏡頭一開看見自己上半身赤裸，才驚覺遭性侵，嚇的她2日後趕緊去醫院驗傷。法庭上法官發現小愛被帶出摩鐵時沒有異樣，且她案發當日還與朋友緊張討論如何瞞騙男友去摩鐵的事，認為疑點重重，審結判彭男無罪。可上訴。

小愛主張，2017年10月17日下午2點她與彭姓好友相約KTV歡唱，怎料卻在不知不覺中喝下了摻有FM2的啤酒，醒來後就發現自己躺在摩鐵，半昏半醒下男友視訊電話打來，接起時男友劈頭就問，「是不是沒穿衣服」，她才驚覺自己上半身赤裸、衣衫不整，遭朋友性侵。

同月19日小愛前往恩主公醫院採血驗尿，結果呈FM2陽性反應，陰道深部也採集出男性DNA，她隨即申請性侵害事件驗傷診斷書，至警局報警向彭男提告。

▲女子小愛（化名）控訴，自己與友人相約唱歌，怎料過程中卻遭下藥性侵。（示意圖／免費圖庫pixabay）

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法庭上彭男辯稱，他隨身本來就會攜帶醫生開的安眠藥，唱歌當天小愛見到藥物後主動詢問，接著就拿去服用，隨後又說心情不好想要有人陪，邀他一起去旅館，到房間後小愛答應性交，不過過程中他因發現女方生理期來便要求停止。

彭男強調，小愛當下根本沒有意識不清，2人後來還在床上聊天，直到小愛男友打視訊電話來，見到枕頭上汽車旅館字樣爆怒掛電話後，小愛才要求要去女性友人家與閨蜜討論如何騙男友。

法院審理時發現，小愛與閨蜜通話時文不對題，對於閨蜜詢問為何前去摩鐵等事一概不正面回應，還不斷試圖想聯合彭男編造搪塞男友的說詞，另根據小愛離開KTV的監視器畫面來看，她當下神色及肢體狀態正常，不需要人攙扶，審結認為她說詞有許多疑點，審結判彭男無罪。全案仍可上訴。

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