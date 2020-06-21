「我和女友…妳要一起？」跑趴嗨完被揪3P…她淚訴遭侵犯！結果很意外

▲女子晴晴（化名）控訴自己先前參加音樂祭後，因醉倒慘遭同事男友猥褻。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者徐愷昕／台北報導

女子晴晴（化名）控訴，先前與同事一起參加音樂祭飲酒狂歡，結束後至顏姓女同事家休憩時，竟遭顏女的江姓男友伸出狼爪猥褻，她隔日酒醒後驚覺身體有異，趕緊前去醫院驗傷並提告。不過法院審理時認為，江男雖有撫摸及親吻的舉動，但沒有證據可證實猥褻，審結判江男無罪。

晴晴主張，2018年4月7日下午與一群同事前去桃園參加音樂祭，活動結束後她因行李及鑰匙放在他人家，遂先行與顏女及其江姓男友返回顏女家休息，未料，江男竟趁女友在浴室洗澡時，趁她無法抗拒之際，做出撫摸、親吻等行為，甚至還以手侵入她下體！晴晴隔日酒醒後查覺身體有異，前往醫院驗傷採證並報警。

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▲女子晴晴（化名）控訴，自己跑趴喝醉後遭同事的男友猥褻並邀約3P。（圖／取自免費圖庫pixabay）

台北地院審理時，江男坦承有在女友家的和室內與晴晴親吻、擁抱，但堅持否認有乘機猥褻，他再稱，當時他拿飲料要給晴晴喝，沒想到進門後女生就主動靠過來親嘴，他見晴晴如此大方便詢問，「等會我和女友要打砲，你要不要一起？」，晴晴點頭後，才牽著她走進浴室詢問正在洗澡的顏女意願，最後因顏女嚇傻而作罷。

江男強調，事後什麼事也沒發生，但因擔心晴晴會在公司內提及他曾邀約3P的事，進而影響女友工作，所以隔天才會傳訊向晴晴道歉；另女友知情後有斥責他，他事後才知原來女友也有替他向晴晴道歉。

法庭上晴晴拿出相關證據，可見案發後不只江男有傳訊「姐妳還好嗎？我是顏女的男朋友」給她，顏女也不斷傳送，「很後悔只是單純的跑趴卻讓妳有不舒服的感覺」、「他真的真的一直好懊悔」、「這對不起除了我自己的也代表我男朋友」等道歉訊息；而從刑事局送鑑定的結果也可發現，晴晴右罩杯內層處有驗出男性DNA，可見她指控遭撫摸親吻胸部一事，可以採信。

但台北地院審理時認為，江男雖有撫摸及親吻晴晴胸部的舉動，但除此之外已沒有其他證據可證實他有乘機猥褻的犯行，就算有道歉訊息，也無從得知道歉的實體內容為何，審結判江男無罪。全案仍可上訴。

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