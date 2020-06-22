打擊非法武器轉讓！中國加入《武器貿易條約》：籲各方嚴格管理軍品出口

▲中國將加入《武器貿易條約》。（示意圖／取自Pixabay）



記者邱茀濱／綜合報導

中國第13屆全國人大日前表決通過加入《武器貿易條約》的議案，中國外交部發言人趙立堅對此強調，中方一向高度重視常規武器非法轉讓、濫用引發的問題，支持《武器貿易條約》的宗旨和目標，贊成採取必要措施，規範國際武器貿易行為，打擊非法武器轉讓。

中國外交部今（22）日的記者會上，趙立堅表示，中方將在完成國內法律手續後，通過外交渠道盡快向聯合國秘書長交存加入書（《武器貿易條約》）。

趙立堅稱，「作為從事正常軍品貿易的國家，中國一向嚴格管理軍品出口，並已建立相當完善的軍品出口管制政策法規體系，有關軍貿政策和管理措施完全達到甚至超出了條約的要求。」

▲趙立堅。（圖／路透社）



趙立堅特別指出，中方一直以來只向主權國家出口軍品，不向非國家行為體出口軍品，「這充分體現了中國對軍品出口的高度負責任態度」，同時呼籲各方「嚴格管理軍品出口，停止通過軍品出口干涉主權國家內政，切實維護聯合國憲章的宗旨和原則」。

最後，趙立堅強調，加入《武器貿易條約》，是中國支持多邊主義、推動構建人類命運共同體的又一重要舉措，將對進一步提升該條約的普遍性和有效性產生積極影響，「中國將一如既往為維護和增進世界和地區的和平與穩定作出不懈努力」。

據了解，《武器貿易條約》（the Arms Trade Treaty，ATT）是一項2013年於聯合國大會上通過，規範國際間武器貿易的多邊協定。據統計，國際武器年貿易額可達約700億美元。

值得注意的是，曾於2013年加入簽署《武器貿易條約》行列的美國政府，在由川普當選總統後，以「基於對該條約的不同看法」、「國內政治因素影響」等理由，於2019年4月26日宣布退出簽署。

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