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CNN預測亞洲「下個戰場」：醞釀多年！　胡錫進急勸這4國保持警惕

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▲中國船隻常藉故經過釣魚台。（圖／達志影像／美聯社）

▲CNN預言亞洲下個戰場是釣魚臺。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

亞洲今年以來不太平靜，中印衝突、南北韓問題都受到關注。CNN日前預言，在中印邊界問題之後，下一個將讓中國「大動作」的戰場，可能將會發生在已經有數年之爭的釣魚臺列嶼。對此，中國官媒《環球時報》總編胡錫進21日發文點出，美國的精英們非常希望看到中國與鄰國之間爆發戰爭，「中國人、印度人、日本人和越南人都應保持警惕。」

「為什麼中日島嶼之爭會成為亞洲下一個軍事爆發點？」美國有線電視新聞網（CNN）網站21日以此為題刊登頭條報導，CNN將釣魚臺比作「另一個等待爆炸的軍事火藥桶」。報導稱，中日圍繞釣魚臺的緊張局勢「已經醞釀了多年，日本和中國都不太可能，在這片被兩國政府視為本國固有權利的領土問題上讓步」。

「什麼事可能引發釣魚臺的衝突？」CNN引述新加坡東南亞尤索夫伊薩克研究所高級研究員鍾偉倫本月發表的一篇文章稱，「相比南海、臺灣、北韓核問題等這一地區的其他熱點，中日釣魚臺爭端結合了歷史、榮譽和領土等諸多要素，因而獨特且易燃。」

對此，胡錫進指出，CNN網站今天發頭條文章預言「中日島嶼之爭將成為亞洲下一個軍事爆發點」，立場自然是偏袒日本，「美國的精英們非常希望看到中國與鄰國之間爆發戰爭，亞洲的國家和人民不要受華盛頓的煽動，中國人、印度人、日本人和越南人都應保持警惕，不要掉入愛國主義對抗愛國主義的陷阱。」

他最後強調，「亞洲國家要有智慧和能力和平解決或者管控我們彼此之間的領土糾紛。」

▲▼胡錫進發文。（圖／翻攝自微博）

▲胡錫進發文。（圖／翻攝自微博）

據《CNN》報導，日本自1895年認為釣魚臺為無人島，且未受過清朝統治的狀態，於是決定接管；然而中國則堅持明朝時期就已經發現釣魚臺列嶼，且皆有在官方文獻中紀載；臺灣則堅持立場為16世紀起，釣魚臺列嶼就被列訂為臺灣所屬島嶼之一，經過多年三方未達成共識。

日本政府發言人須賀芳秀上週重申了該國立場，提到「尖閣諸島（釣魚臺）在我們的控制之下，且在歷史上、國際法上無疑都是日本領土，這些立場也將會繼續，我們將會冷靜的面對中國做出的回應與行動」。中國外交部則在聲明中回應日本的觀點，「釣魚臺與其列嶼是中國領土的固有部分，在這些海域上巡邏、執法是我們的權利。」

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