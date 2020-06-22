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印軍素質差？張競分析「中印邊境衝突」　連開戰時間都選錯

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▲▼ 中印邊境,拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan valley）衛星影像。（圖／路透）

▲中印雙方在拉達克地區（Ladakh）加勒萬河谷（Galwan valley）爆發激烈衝突。（圖／路透）

實習記者曾筠淇／綜合報導

中印邊境衝突在短短一個月中，釀數十人死傷，雙方關係日漸惡化，曾任海軍中權軍艦艦長的中華民國榮民張競也對此發表看法。張競認為，大部分的人都只關注在死傷人數的多寡，不過如果從兵力、時間等要素來分析，就可以發現在這場衝突中，印軍的素質其實略嫌差勁。

張競表示，多數媒體針對中印邊境衝突一事，大多著眼於雙方的死傷人數對比，不過若要看出誰的實力更為堅強，應該要以基本的戰術來觀之。軍事行動可分為「突擊」、「襲擊」和「襲擾」作戰，「突襲」會進行攻略並占領，「襲擊」是進行實質性破壞，「襲擾」則是讓對方產生心理性震撼，僅僅視情況破壞，而從印度投入的兵力來看，明顯是「襲擊」。

印度投入大量兵力，且並非將焦點置於造成心理威脅，而是有意實質破壞。不過從他們的行動模式來看，由於一次性將大量人力投入目標區、不懂得分遣兵力，加上沒有在實際控制線附近先配置備援兵力待命，所以當情況對他們越來越不利時，也沒有多餘的「籌碼」可以用。

▲中印邊境衝突的看法。（圖／張競提供）

▲張競分析了中印邊境衝突的雙方實力。（圖／張競提供）

張競也指出，從印軍的指揮官和重要幹部遭俘虜後，竟然沒有任何有組織性的抵禦和攻擊，整個部隊幾乎可說是完全瓦解，所以死傷慘重也不令人意外。

如果從時間的角度來看，張競認為，印軍的作戰行動時間非常不佳，多數的軍隊會選擇在夜間行動，趁著敵軍體能和注意力最差之時，發動攻擊，但印軍卻是在「午後黃昏」的時間點開戰，隨著天色越來越暗，戰場狀況也更難掌握，不利於撤逃、管控。

張競還提到，印軍還有一個明顯的疏失，他們並沒有考慮過戰況發展，其中包含禦寒裝備不足、伙食不足導致的失溫凍死，且兵力的年齡多數偏高，體力也較差。此外，戰爭多是在打後勤，但張競在比較了中印雙方後發現，共軍傷員是用直升機護送，印軍傷員則是以擔架和車輛運送。

張競表示，除了兵力、時間等要素，從共軍的角度來看，他們釋放了大量的低階印軍返回實際控制線是個聰明的行為，因為如果大量俘虜，不但會耗費許多人力，且還增加作業負荷，因此不如讓這些人返回，藉以讓印軍忙於善後，無力再發動攻擊，同時也能讓印方得知，共軍手上仍留有重要幹部。

▲中印邊境衝突的看法。（圖／張競提供）

▲張競從兵力、時間等角度分析此次衝突。（圖／張競提供）

據《BBC中文網》報導，中印幾十年來，時常在爭議地區發生衝突，且雙方多站在自身角度來相互指責。中國認為，這次的邊境衝突是由印度所引起，隨著中美情勢日趨緊張，美方便趁著共軍無暇兩線作戰之時，拉攏印度，印度也因此信心大增；另外，由於印度官方公布的疫情與死亡人數遠低於實際情況，進而引發輿論，因此中國認為，當局正是透過戰爭來轉移公眾焦點。

在經濟層面，中國還認為，印度的國防武器多是從國外採購，近年更是亞太國家的最大進口國，不過若是預算出現紅字，加上沒有迫切的國防需求，那可能將會被迫降低軍費支出，因此印度才會製造邊境衝突，同時也增加美國武器的採購；另又因印度疫情控制不佳，迫切需要資金，因此極力吸引國外投資，而川普更呼籲美國製造業撤出中國，並轉移至印度，導致雙方關係不佳。

▲▼中印邊境,中印邊界,中印衝突,中國,印度,解放軍。（圖／達志影像／美聯社）

▲印度邊境部隊（BSF）在通往拉達克的公路沿線檢查站站崗。。（圖／達志影像／美聯社）

印度則認為，邊境衝突是由中國所挑起，因為對方的經濟迅速發展，所以才會趁機到處擴張；又因疫情打擊導致經濟衰弱，所以中國便到處挑釁，這樣一來就能模糊焦點，而印度就是其中一個受害者；此外也有印度的分析人士認為，由於印度擔任了WHO的主席，所以中方為了脅迫他們配合關於「台灣的立場」以及「疫情評估」的說詞，所以就在邊境製造紛爭。針對這次衝突，印度各界多數主張應強力反擊中方的侵略，更有不少人士發起抵制中國產品的運動。

至於歐美多國的觀點則大多偏向印方，認為是中國的「強勢」及「有意擴張」所致。另外，較為中立的人士則分析，由於中、印兩大國都不希望被外界認為是較為「軟弱」的一方，因此無論雙方是否具有開戰的意圖，邊境衝突在短時間內，都難以告一段落。

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