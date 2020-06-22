蔡英文國際發表防疫和民主！　國台辦：奉勸民進黨停止「搞所謂外交突破」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導

總統蔡英文於丹麥時間19日下午（台北時間19日晚間）於「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）視訊會議發表演說，分享台灣防疫和民主。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，「奉勸民進黨當局放棄台獨分裂圖謀，停止在國際上搞所謂外交突破。」

朱鳳蓮表示，「民進黨當局利用一些非政府組織的平台，打著民主的幌子進行別有用心的政治操弄，對香港事務指手畫腳，再次暴露其借各種場合、以各種名義在國際上謀獨的政治本性。」我們也敦促有關國家恪守一個中國原則，不為民進黨當局在國際上謀獨提供任何舞台和便利。

▲蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

總統蔡英文以錄製視頻方式，參加「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說，除了分享台灣防疫經驗之外，還提及未來將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。丹麥主流媒體政治報以全版報導並關注大陸可能會提出抗議，而前總理拉斯穆森則強烈批評中國並呼籲支持台灣。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

另外，「哥本哈根民主高峰會」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也有參與，他以視訊發表談話時表示，美國將把香港當成中國的其中一座城市，取消特殊協議與待遇。還以「流氓」來形容中國，稱北京正在分化華府與歐洲，也同時再次力挺「擁有高端技術」的台灣參加世界衛生組織（WHO）。