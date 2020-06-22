　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

蔡英文國際發表防疫和民主！　國台辦：奉勸民進黨停止「搞所謂外交突破」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

記者任以芳／北京報導 

總統蔡英文於丹麥時間19日下午（台北時間19日晚間）於「哥本哈根民主高峰會」（Copenhagen Democracy Summit）視訊會議發表演說，分享台灣防疫和民主。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22）日表示，「奉勸民進黨當局放棄台獨分裂圖謀，停止在國際上搞所謂外交突破。」

朱鳳蓮表示，「民進黨當局利用一些非政府組織的平台，打著民主的幌子進行別有用心的政治操弄，對香港事務指手畫腳，再次暴露其借各種場合、以各種名義在國際上謀獨的政治本性。」我們也敦促有關國家恪守一個中國原則，不為民進黨當局在國際上謀獨提供任何舞台和便利。

▲▼蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

▲蔡英文於「哥本哈根民主高峰會」發表演說。（圖／翻攝自蔡英文Youtube）

總統蔡英文以錄製視頻方式，參加「哥本哈根民主高峰會」視訊會議發表演說，除了分享台灣防疫經驗之外，還提及未來將繼續發展台灣民主，也會深化與世界上其他民主國家的關係。丹麥主流媒體政治報以全版報導並關注大陸可能會提出抗議，而前總理拉斯穆森則強烈批評中國並呼籲支持台灣。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／路透）

另外，「哥本哈根民主高峰會」美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也有參與，他以視訊發表談話時表示，美國將把香港當成中國的其中一座城市，取消特殊協議與待遇。還以「流氓」來形容中國，稱北京正在分化華府與歐洲，也同時再次力挺「擁有高端技術」的台灣參加世界衛生組織（WHO）。

ET快訊
快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天睡到自
開票完崩潰！她嗆小燈泡媽「牠還有2個可砍」…台北女下場曝
驚悚影片曝！義交遭磚頭爆砸「噴血倒地」...白衣男一旁冷笑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

釣魚台改名「無效」　國台辦：中國有無可爭辯的主權

蔡英文國際發表防疫和民主！　國台辦：奉勸民進黨停止「搞所謂外交突破」

中國軍力報告威脅台灣？　國台辦：蘇貞昌惡毒攻擊

診所做接待被投訴！她氣瘋寄「100隻蟑螂」給客戶　他收到嚇傻急問老婆

北京確診下降但「疫情仍嚴峻」　3人確診「2工地封閉管理」

人民日報：港國安法給特區最大信任　「管不了、管不好」中央才出手

反擊杜魯道！陸外交部：加拿大的司法獨立是「雙重標準」

反穿7件女裝倒掛閣樓上！12歲男「七孔流血」慘死…超詭譎巧合瘋傳鬼神說

老街已淹到2樓、鐵軌斷了！　央視警告：重慶綦江1940年來最大洪水

釣魚台被日本改名　陸外交部：挑釁中國領土主權「非法、無效！」

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

釣魚台改名「無效」　國台辦：中國有無可爭辯的主權

蔡英文國際發表防疫和民主！　國台辦：奉勸民進黨停止「搞所謂外交突破」

中國軍力報告威脅台灣？　國台辦：蘇貞昌惡毒攻擊

診所做接待被投訴！她氣瘋寄「100隻蟑螂」給客戶　他收到嚇傻急問老婆

北京確診下降但「疫情仍嚴峻」　3人確診「2工地封閉管理」

人民日報：港國安法給特區最大信任　「管不了、管不好」中央才出手

反擊杜魯道！陸外交部：加拿大的司法獨立是「雙重標準」

反穿7件女裝倒掛閣樓上！12歲男「七孔流血」慘死…超詭譎巧合瘋傳鬼神說

老街已淹到2樓、鐵軌斷了！　央視警告：重慶綦江1940年來最大洪水

釣魚台被日本改名　陸外交部：挑釁中國領土主權「非法、無效！」

快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天自然醒

解放黑奴「六月節」派對午夜槍擊！　北卡州夏洛特至少2死10多傷

毛茸企鵝寶寶學步「滑一跤」　萌樣融化網友：會走的奇異果～

公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

苗栗好望角火燒山！黑煙火勢逼近「過港隧道古蹟」　警消急出動搶救

高雄市長補選「11人領表」！傳藍綠24日強碰頭

釣魚台改名「無效」　國台辦：中國有無可爭辯的主權

張清芳丟失380萬定情戒！　前夫宋學仁15億身家「曾任鴻海董事」傳奇曝光

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

企聯女壘／卡爾森三度來台助威黃蜂　教練談三大優點

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

大陸熱門新聞

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

1人失足落水...7朋友下水相救「遺體全撈出」

三峽庫區水位漲破防洪限制2m　持續長高中

老街淹到2樓！　央視警告：重慶綦江1940年來最大洪水

亞洲下個戰場是釣魚臺？胡錫進回應…

SOD看太多！　健身房教練精蟲衝腦　一刀剪開正妹褲襠

幫老婆收包裹　竟噴出100隻蟑螂

胎兒臍帶當跳繩玩！扭了37圈

熱褲女團霸佔馬路！　大跳「抖臀舞」下場慘了

開車驚見「2陌生男童」反鎖死亡　悲劇真相曝光！

專家：北京疫情僅小爆發　第2波還沒到

胡錫進：印度若開戰「只是拿雞蛋碰石頭」

大叔治便秘！硬塞40公分活黃鱔

更多熱門

相關新聞

中國軍力報告威脅台灣？　國台辦：蘇貞昌惡毒攻擊

中國軍力報告威脅台灣？　國台辦：蘇貞昌惡毒攻擊

美國公佈《中國軍力評估報告》，內容指出中共比去年多出800枚飛彈，行政院長蘇貞昌也呼籲，對岸應該把全力對抗疫情維持和平。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）表示，「蘇貞昌借美國公佈《中國軍力評估報告》惡毒攻擊大陸，挑動兩岸對立，刻意混淆台獨與台灣，再次暴露其頑固謀獨的本質。」

提名卻不挺黃健庭　名嘴批蔡英文「無情無義」

提名卻不挺黃健庭　名嘴批蔡英文「無情無義」

小英連跑2間永順宮參拜　恆春阿嬤專程來看她

小英連跑2間永順宮參拜　恆春阿嬤專程來看她

蘇嘉全否認推薦副院長人選　要能跨越黨派

蘇嘉全否認推薦副院長人選　要能跨越黨派

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

關鍵字：

國台辦朱鳳蓮蔡英文哥本哈根蓬佩奧世衛

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

印度急買33架戰機！專家：買錯了

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／張清芳宣布離婚！　「無法克服雙方差異」

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面