釣魚台改名「無效」　國台辦：中國有無可爭辯的主權

▲馬英九任內派遣海巡署船艦在釣魚台海域堅定捍衛主權護漁權。（圖／翻攝自臉書）

記者任以芳／北京報導

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）表示，日本沖繩縣石垣市議會今（22日）表決通過有關議案，更改釣魚台的行政區劃名稱。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，「釣魚島（釣魚台）及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中國對此擁有無可爭辯的主權。」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮回應，關於這個問題，外交部已經表明我們的嚴正立場。我要再次強調，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土，中國對此擁有無可爭辯的主權。兩岸同屬一個中國，應共同維護國家主權和領土完整。另外，大陸外交部發言人趙立堅也表示，日方通過所謂「更名」議案，是對中國領土主權嚴重挑釁，是非法、無效的，不能改變釣魚島（釣魚台）屬於中國的事實。

對於日本沖繩縣石垣市議會通過將釣魚台列嶼改名議案，將「石垣市登野城」更改為「石垣市登野城尖閣」。台灣方面也做出回應，外交部表示，任何意圖改變此事實的行為均屬無效，我國政府一貫堅持我國擁有釣魚台列嶼主權，今後仍將秉持和平理性方式處理釣魚台列嶼主權問題，再次呼籲日方理性克制，勿以片面舉動干擾我國對釣魚台列嶼的主權，避免影響東海穩定和平及台日友好關係。