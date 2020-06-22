中國軍力報告威脅台灣？　國台辦：蘇貞昌惡毒攻擊

▲共機半年擾台14次。（圖／國防部提供）

記者任以芳／北京報導

美國公佈《中國軍力評估報告》，內容指出中共比去年多出800枚飛彈，行政院長蘇貞昌也呼籲，對岸應該把全力對抗疫情維持和平。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（22日）表示，「蘇貞昌借美國公佈《中國軍力評估報告》惡毒攻擊大陸，挑動兩岸對立，刻意混淆台獨與台灣，再次暴露其頑固謀獨的本質。」

▲大陸國台辦新聞局副局長、發言人朱鳳蓮。（圖／記者陳政錄攝）

朱鳳蓮強調，「兩岸同胞是血脈相連的一家人，中國人不打中國人。」我們願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。我們不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，是針對外部勢力干涉和極少數台獨分裂分子及其分裂行徑，絕非針對台灣同胞。台獨是兩岸同胞的共同敵人，只會給2300萬台灣民眾帶來深重災難。

針對目前台海情勢，朱鳳蓮進一步指出，極少數台獨分子不斷謀獨挑釁，並企圖以此綁架台灣社會，相信廣大台灣同胞能夠認清其惡毒行徑，絕不會讓他們的圖謀得逞。只有兩岸同胞團結起來，堅決遏制台獨分裂，台海局勢才能保持和平穩定，台灣民眾切身利益才能夠得到保障。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者林敬旻攝）

根據美國國防部資料顯示，今年中共持有飛彈總數，比去年多出800多枚。對此，蘇貞昌今（22日）表示，「台灣基於保護國家、保護人民，我們隨時都做最妥善的準備」。並且呼籲對岸應該全心力的防止疫情擴散，並且和全世界一起，早日讓人民解決這個痛苦，促進經濟。