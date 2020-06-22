　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

提名卻不挺黃健庭…黃暐瀚分析三原因　批蔡英文「無情無義」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲民進黨中常會，主席蔡英文徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蔡文鈴／台北報導

總統府22日下午公布監察院人事提名名單，由前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，而副院長則因被提名人黃健庭為國民黨籍身分，引發藍綠抨擊，暫緩提名。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，總統蔡英文提名黃健庭，卻不挺黃健庭，「期間不說一句話，無情無義」，也諷刺這是「最高的得票，最糗的提名」。

黃暐瀚指出三個提名黃健庭的可能性，第一是超越黨派、跨越藍綠，第二要裂解國民黨（企圖引發跳船潮），第三保護陳菊；然而，審薦小組花三個月的時間調查，黃健庭親自向總統報告過了，最後總統決定提名，但之後卻又「不幫推、不支持、不解釋」，放任他被羞辱整整兩天，然後說掰掰，這對黃健庭來說，是公開的羞辱，之後再有國之棟樑受到民進黨徵詢任事，誰還敢來？

黃暐瀚也提到「為什麼不挺黃健庭？」的三個原因，第一，蔡總統顯然錯估自己817萬得票的影響力，以為可以號令全黨，結果事與願違。第二，總統府的提名審薦小組早在2月18日就開始接受推薦（或自薦），所以名單中有黃健庭，是三個月前就知道的事情，只是外界不知道。但蔡總統既不跟黨內溝通，也沒設下「媒體反應閥」，先讓媒體「據傳」，之後再看狀況是否提名，這樣也可以保護當事人。第三，當年馬英九提沈富雄當副院長，至少還請詹春伯到立院疏通，最後還到立院表決（表決失敗），「蔡總統提名黃健庭，卻不挺黃健庭，期間不說一句話，無情無義。」

此外，黃暐瀚也質疑「為什麼還要繼續提名監委？」2016執政之前，蔡英文與民進黨的立場，是「廢除考監院」？現在執政了，為什麼還要提好提滿？而前總統陳水扁因為在立院闖不過，實質廢監院兩年，若真要修憲廢除，蔡英文大可不提，等修憲廢考監，還可以幫全民省錢。

黃暐瀚說，陳其邁時任立委時，因為黃世銘案，痛批過監委是「姦痿」，既然對監委的「評價」這麼低，說真的，到底還提監委幹嘛？

其他人也看了這些...

陳菊任監察院長：即刻起退出民進黨、退出所有政黨活動
27監委完整名單看這裡！　總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名
否認推薦副院長人選　蘇嘉全：要能跨越黨派、化解社會對立

更多熱門新聞...

陳建仁說明推薦陳伸賢原委　彈劾案不裁決、具工程專業
呂秀蓮痛心：監察院提名被當和諧的地方　不要汙辱民主
監察院恐成「輔選院」　王鴻薇指：黃健庭不能替陳菊背書

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天睡到自
開票完崩潰！她嗆小燈泡媽「牠還有2個可砍」…台北女下場曝
驚悚影片曝！義交遭磚頭爆砸「噴血倒地」...白衣男一旁冷笑
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

高雄市長補選「11人領表」！傳藍綠24日強碰頭

提名卻不挺黃健庭…黃暐瀚分析三原因　批蔡英文「無情無義」

快訊／蔡英文：提名黃健庭爭擾我責無旁貸　會持續檢討改進

陳其邁回鄉拚選戰第3天「包粽」　攤商一句話點破DPP過去市長「共通點」

台中議員相信整體施政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取市民認同

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷翻出歷史：當年只有2紙聲明

買不起衛生棉…一天只換兩片　范雲：政府應提供弱勢女性生理用品

民進黨團提案6/29起開臨時會　處理監察院、NCC人事同意權案

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

違規遭攔查...駕駛酒駕心虛逃逸　警鳴笛追！神預判擋車破窗逮人

初虧→復圓「日環食」完整畫面曝 上帝金戒指奇景！錯過等195年

宥勝媽祖遶境為蕾媽開刀順利祈福　落淚：我們都會很好的

不帥也被叫帥哥、鬼打牆爭輸贏　他們重現網路梗圖...網：看不膩

過度用棉花棒+自買耳藥水治療　檢查竟長黴...醫：不用刻意清潔

公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

高雄市長補選「11人領表」！傳藍綠24日強碰頭

提名卻不挺黃健庭…黃暐瀚分析三原因　批蔡英文「無情無義」

快訊／蔡英文：提名黃健庭爭擾我責無旁貸　會持續檢討改進

陳其邁回鄉拚選戰第3天「包粽」　攤商一句話點破DPP過去市長「共通點」

台中議員相信整體施政「倒吃甘蔗」　盧秀燕：持續爭取市民認同

50年前美國把釣魚台交給日本　謝長廷翻出歷史：當年只有2紙聲明

買不起衛生棉…一天只換兩片　范雲：政府應提供弱勢女性生理用品

民進黨團提案6/29起開臨時會　處理監察院、NCC人事同意權案

高雄市長補選登記第三天仍無人　藍綠可能在最後一天強碰頭

快訊／威力彩9.2億開獎！連槓37期今年最高　中了每天自然醒

解放黑奴「六月節」派對午夜槍擊！　北卡州夏洛特至少2死10多傷

毛茸企鵝寶寶學步「滑一跤」　萌樣融化網友：會走的奇異果～

公股銀振興三倍券「防跳車」　彰銀、兆豐銀台灣Pay加碼早鳥優惠300元

苗栗好望角火燒山！黑煙火勢逼近「過港隧道古蹟」　警消急出動搶救

高雄市長補選「11人領表」！傳藍綠24日強碰頭

釣魚台改名「無效」　國台辦：中國有無可爭辯的主權

張清芳丟失380萬定情戒！　前夫宋學仁15億身家「曾任鴻海董事」傳奇曝光

台船人事成本高昂須改革　三位獨董聯名力挺董總改革

企聯女壘／卡爾森三度來台助威黃蜂　教練談三大優點

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

韓粉投票「市長第一人選」　前3名出爐

北市准了建照　大巨蛋最快月底復工

「小明」困大陸無法回台！陳時中道歉

4大政黨支持度排名出爐　民進黨32.9%遙遙領先　民眾黨排第三

一柱擎天姐親曝「領表選高雄」關鍵

快訊／監委完整名單看這裡！　總統府感謝黃健庭、陳伸賢

罷免黃捷連署數　下一步計畫曝光

吳怡農退燒了？網友爆新歡　翻出裸身照後崩潰了

蔡英文慰勉「勇鷹」飛行員…頭盔藏「驚喜亮點」

國防部宣布蔡英文核定國軍5人晉升中將　15人升少將

快訊／總統府下午正式提名陳菊掌監察院　逐一介紹監委被提名人

國民黨高雄補選曾看中「北漂最美主持人」

更多熱門

相關新聞

民進黨團提案6/29起開臨時會

民進黨團提案6/29起開臨時會

總統府22日宣布第6屆監察委員提名人選，民進黨立委柯建銘等人同步提請立法院在29日到7月22日召開臨時會，預計處理監察院、考試院、國家通訊傳播委員會人事同意權案等重大議案。立法院長游錫堃23日下午將召集黨團協商研商相關事宜。

小英連跑2間永順宮參拜　恆春阿嬤專程來看她

小英連跑2間永順宮參拜　恆春阿嬤專程來看她

蘇嘉全否認推薦副院長人選　要能跨越黨派

蘇嘉全否認推薦副院長人選　要能跨越黨派

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

LIVE／蔡英文提名陳菊掌監察院　副院長從缺

LIVE／蔡英文提名陳菊掌監察院　副院長從缺

關鍵字：

黃暐瀚監察院蔡英文

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／港夫妻自殺亡「很抱歉」　業主崩潰

騎士持磚狂砸　義交滿臉血跌坐路邊

唐綺陽／9.3億威力彩1星座有中獎好運

16歲女高生未婚懷孕9月！孩子爸曬婚書遭酸：離婚記得說

獨／國民黨「數位諸葛亮」3件事惹怒江啟臣　上任72天遭降職

幽靈號碼一接起就掛斷！　專家曝「篩號機」背後目的

富二代一見傾心清純女星！1年後離婚淪笑柄

李榮浩網購衣服送楊丞琳！

印度急買33架戰機！專家：買錯了

當街攔下國中班導！男子連賞4巴掌

謝和弦曝和Keanna「交往到離婚始末」

醫院下班被擄走！24歲女遭性侵…5人圍觀錄影

快訊／陳菊任監察院長：即刻起退黨

快訊／張清芳宣布離婚！　「無法克服雙方差異」

陳立農短髮造型挨轟…粉絲怒「剪短+油頭作死」

更多

最夯影音

更多
三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣

三重姨「神之鬼切」後車險追撞　派出所哪個我不熟：落跑是俗辣
暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

暑氣消！雲林火鍋店找辣妹送餐　比基尼+修長腿...顧客：再吃兩鍋

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

秦昊媽媽被禁止「出去玩勿科技冷漠」　手機控一偷用...秒被伊能靜抓到XD

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

伊能靜《乘風破浪的姐姐》委屈哭了！　被評「唱歌太用力」…全場抗議「黃曉明暖安慰」

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

50KG「蒲公英汪」洗澡過程大公開　洗+吹耗4小時...他：養大犬要評估

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面