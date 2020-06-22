提名卻不挺黃健庭…黃暐瀚分析三原因　批蔡英文「無情無義」

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統府22日下午公布監察院人事提名名單，由前總統府秘書長陳菊出任監察院長兼第一屆國家人權委員會主任委員，而副院長則因被提名人黃健庭為國民黨籍身分，引發藍綠抨擊，暫緩提名。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，總統蔡英文提名黃健庭，卻不挺黃健庭，「期間不說一句話，無情無義」，也諷刺這是「最高的得票，最糗的提名」。

黃暐瀚指出三個提名黃健庭的可能性，第一是超越黨派、跨越藍綠，第二要裂解國民黨（企圖引發跳船潮），第三保護陳菊；然而，審薦小組花三個月的時間調查，黃健庭親自向總統報告過了，最後總統決定提名，但之後卻又「不幫推、不支持、不解釋」，放任他被羞辱整整兩天，然後說掰掰，這對黃健庭來說，是公開的羞辱，之後再有國之棟樑受到民進黨徵詢任事，誰還敢來？

黃暐瀚也提到「為什麼不挺黃健庭？」的三個原因，第一，蔡總統顯然錯估自己817萬得票的影響力，以為可以號令全黨，結果事與願違。第二，總統府的提名審薦小組早在2月18日就開始接受推薦（或自薦），所以名單中有黃健庭，是三個月前就知道的事情，只是外界不知道。但蔡總統既不跟黨內溝通，也沒設下「媒體反應閥」，先讓媒體「據傳」，之後再看狀況是否提名，這樣也可以保護當事人。第三，當年馬英九提沈富雄當副院長，至少還請詹春伯到立院疏通，最後還到立院表決（表決失敗），「蔡總統提名黃健庭，卻不挺黃健庭，期間不說一句話，無情無義。」

此外，黃暐瀚也質疑「為什麼還要繼續提名監委？」2016執政之前，蔡英文與民進黨的立場，是「廢除考監院」？現在執政了，為什麼還要提好提滿？而前總統陳水扁因為在立院闖不過，實質廢監院兩年，若真要修憲廢除，蔡英文大可不提，等修憲廢考監，還可以幫全民省錢。

黃暐瀚說，陳其邁時任立委時，因為黃世銘案，痛批過監委是「姦痿」，既然對監委的「評價」這麼低，說真的，到底還提監委幹嘛？

其他人也看了這些...

►陳菊任監察院長：即刻起退出民進黨、退出所有政黨活動

►27監委完整名單看這裡！ 總統府感謝黃健庭、陳伸賢婉拒提名

►否認推薦副院長人選 蘇嘉全：要能跨越黨派、化解社會對立

更多熱門新聞...

►陳建仁說明推薦陳伸賢原委 彈劾案不裁決、具工程專業

►呂秀蓮痛心：監察院提名被當和諧的地方 不要汙辱民主

►監察院恐成「輔選院」 王鴻薇指：黃健庭不能替陳菊背書



►振興一下我們的美麗