小英連跑2間「永順宮」參拜　恆春阿嬤坐輪椅專程來看她

▲蔡總統參拜2間宮廟，巧合的是都叫永順宮。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

總統蔡英文22日下午連跑2間宮廟，巧合的是都叫永順宮，其中在大肚永順宮，蔡英文看到路旁1名坐輪椅的阿嬤，親切上前問候，家屬說，她們是從恆春來的，看到總統很開心，小英則貼心叮嚀「身體要顧好」，至於媒體問及日方更名釣魚台一事，府方表示，區域內各方都該秉持擱置爭議，共同開發原則，維護區域和平。

▲蔡總統親切問候阿嬤，還叮嚀要照顧好身體。（圖／民眾提供）

蔡總統下午參拜台中市大肚區和龍井區2間宮廟，巧合的都叫永順宮，陪同出席者有立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟，內政部長徐國勇，市議員張家銨、李天生、王立任和陳世凱等人。

小英到場時，受到當地民眾熱情歡迎，高喊「總統好」、「總統我愛你」，小英參拜完並和廟方人員合照後離去，面對媒體詢問民調下滑一事未表示意見。

總統府發言人張惇涵則是針對日方更名釣魚台名稱一事表示，釣魚台是中華民國的領土，這是不爭的事實，任何單方面行為都無法改變，中國漁船長期以來，都在區域騷擾，才會導致這次更名活動。

他強調，區域內各方都該秉持擱置爭議，共同開發原則，維護東海區域的和諧，避免任何不必要的挑釁，府方立場一直不變，也會對區域和平做出貢獻。

蔡其昌表示，台灣已進入防疫新生活，今天與小英總統參拜大肚、龍井永順宮，祈求全體國人能夠平安順利的度過後防疫時期，行政部門更要持續地落實防疫工作，大家絕不可掉以輕心，期盼台灣國運能夠永遠順利、平安。

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