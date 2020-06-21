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因應民怨！蘇花改調整高低速限70~50　首日平均車速63~71公里

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▲▼蘇花改20日起調整高低速限為70~50，首日平均車速63~71公里提升14~18%。（圖／宜縣警局提供，下同）

▲蘇花改20日起調整高低速限為70~50，首日平均車速63~71公里提升14~18%。（圖／宜縣警局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

因應民怨！減緩4天端午連假蘇花路廊大塞車，蘇花改蘇澳～東澳段、南澳～和平段、和中～和仁段，20日起高低速限調為70~50公里，公路總局統計，以蘇花改蘇澳東澳段為例，提速後平均行駛速率約63~71公里，較提速前約55~60公里，增加約14~18%，且車流量約6,300~6,500輛，日增加約18~44%。

▲▼蘇花改20日起調整高低速限為70~50，首日平均車速63~71公里提升14~18%。（圖／宜縣警局提供，下同）

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公路總局四區養工處表示，20日為蘇花改路段調整行車速限首日，部分路段速限調整至70公里/小時，並設置最低速限50公里/小時，調整範圍包含蘇澳至東澳段（104K+980~112K+960）、南澳至和平段 （125K+576~143K+802）、和中至和仁段（149K+145~154K+854），提速路段範圍包含東澳隧道、東岳隧道、武塔隧道、觀音隧道、谷風隧道及中仁隧道等隧道群。

蘇花改與舊蘇花公路銜接路段在速限調整後介於50~60公里/小時。經觀察20日整體車流狀況，以蘇花改蘇澳至東澳段為例，提速後南下車流量達到9,242輛/日，北上則為7,589輛/日，較提速前平日車流量約6,300~6,500輛/日增加約18~44%=.

雖然20日為補上班（課）日，故較提速前例假日車流量7,700~9,900輛/日略少，整體行車狀況良好；在行車速率方面亦有所提升，提速後平均行駛速率約63~71公里/小時，較提速前平均行駛速率約55~60公里/小時，增加約14~18%。

也提醒用路人，蘇花改部分路段速限已經調整為最高70公里/小時，並設置最低速限50公里/小時，請用路人遵循速限指示行駛。

▲▼蘇花改20日起調整高低速限為70~50，首日平均車速63~71公里提升14~18%。（圖／宜縣警局提供，下同）

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