出遊注意！一張表看端午連假國道疏運措施　0-5時免收費、收假日延至10時

▲國內疫情趨緩，高公局預估端午連假國道交通量約100~120百萬車公里。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者賴文萱／台北報導

端午4天連假將至，受疫情與「報復性出遊」影響，加上今年暑假往後延2周，比起以往端午節通常落於學生期末考前，家庭出遊的情況較少，導致這次出遊人車潮難估計。高公局預估端午節當天國道最塞，南下車流量是平常的1.6倍，國5南下更是平常的1.9倍，這次透過大數據也規畫相關交通疏導措施，以維持行車合理服務水準。

高公局估計，6月25日端午節當天，國道南下將會湧入較平常1.6倍的車潮，而國五南下的車潮更將是平時的1.9倍，建議民眾可以改駛台61線。假期第1、2日南下建議於下午1點後出發，第3、4日北上建議上午12點以前出發，並善用「1968」APP掌握最即時的路況，避免壅塞。

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在收費措施部分，連假期間國道維持每日0-5時夜間免收費，其中，收假日再延長至10時。另提醒，連假期間，宜花東景點為熱門地區，國5將有長時段壅塞，建議用路人多利用離峰時段；尤其假期首日上午蘇澳出口回堵較長時，蘇澳及冬山之當地居民，可改道羅東交流道駛出利用台2、台9前往，避免塞在國5蘇澳端車陣中。

▲端午連假期間，每日0-5時免收費，收假日延長至10時。（圖／記者黃軍瑋攝）

高公局提醒，端午節連假因疫情情勢漸緩，配合交通部防疫新生活運動第一階段，逐步放寬旅遊活動，惟仍限制出國旅遊，預估國道交通量為平日之1.5倍至2倍，長短途旅遊旅次將較往年成長，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，故發生壅塞在所難免。

▲端午連假國道疏運措施。（圖／高公局提供）※點圖放大

端午連假國道交通疏運措施

收費措施：

(一)109年6月25日至28日：單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)。

(二)109年6月25日至28日：國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：

1.109年6月25日至27日，每日0-5時暫停收費。

2.109年6月28日，0-10時暫停收費。

入口高乘載管制：

(一)109年6月25日7-12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

(二)109年6月25日至6月26日，每日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

(三)109年6月27日至6月28日，每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：

(一)109年6月25日至26日，每日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。

(二)109年6月27日至28日，每日0至24時，封閉國1虎尾北向入口、埔鹽系統北向入口及國3西濱北向入口。

▲端午連假每日增加開放路肩路段與時段彙整表。（圖／高公局提供）

開放路肩：

(一)現有開放路肩措施照常實施（詳見http://www.freeway.gov.tw/Publish.aspx?cnid=183&p=1）。

(二)109年6月25日至28日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛詳附表2。

入口匝道儀控：

(一)視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

(二)另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

(三)針對10個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南向、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北向；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱。)

國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假日視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

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