全台第一條！蘇花改「最低速限」上路：開抓50公里↓烏龜車　一張圖看路線

▲蘇花改「最低速限」上路，警方優先取締低於50km的龜速車。（圖／資料照）



記者許力方／綜合報導

端午連假將至，公路總局原預計台9線「蘇花改」7月起實施新制，部分路段最高速限則提高到70公里，並首度祭出最低速限50公里，為全台第一條有最低速限的省道。宜蘭警方20日表示，為避免外界誤解執法空窗期，即日起優先上路，取締速度低於50公里的駕駛，要治烏龜路隊長。

蘇花改沿線幾乎只有一車道，無法超車，因應端午連假蘇花路廊大塞車，公路總局指出，蘇花改南澳至和平端今年清明連假試辦提速至70公里即設置最低速限50公里，避免用路人刻意放慢車速，影響正常通行，結果成效良好，經檢討可調範圍，並檢視公路幾何線形、行車安全間距、照明系統與緊急應變等項目，將提前於20日起優先正式調整行車速限。

▲全台第一條！蘇花改提高速限至70公里，最低速限50公里。（圖／公路總局）



宜蘭縣警方20日表示，原訂7月才要開始實施新制，為避免民眾誤解執法有空窗期，即日起會優先取締低於50公里的駕駛。依照最高速限有10公里寬容值的標準，蘇花改提高速限，車速要超過80公里才會被罰，但最低速沒有寬容值，在車流順暢的狀況下，只要低於50公里就會被開單；違反速限都依《道路交通管理處罰條例》可處1200至2400元罰鍰。

全台第一條省道首度祭出調整速限，蘇花改主線路段行車速限原為60公里，將調整至70公里，並設置最低速限50公里，路段包括「蘇澳～東澳段（104k+980～112k+960）7.98公里」、「南澳～和平段（125k+576～143k+802）18.226公里」、「和中～大清水段（149k+145～154k+854），5.709公里」；兩側端點行車速限考量與舊蘇花公路銜接，速限調整後介於50至60公里。

另外，蘇花改「唯一可通行機車」的仁水隧道，考量該路段可通行各車種，因此全段仍維持50公里速限，以保障各用路人行車安全。

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