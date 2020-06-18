端午連假將湧「報復性出遊潮」　高公局揭南下、北上國道好走時段

▲端午連假掀出遊潮，端午節當天，國道南下將會湧入較平常1.6倍的車潮，而國五南下的車潮更將是平時的1.8倍。（圖／記者陳家豪攝）

記者賴文萱／台北報導

今年端午連假將到來，高公局根據近年端午節連假交通特性，及配合交通部防疫新生活運動，研判本次連假將有大量旅遊旅次。如一定要開車上路，高公局也預估較好走不塞車時段，請民眾盡量避開塞車時段及路段。

端午連假國道南下、北上好走時段

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1.6月25日及6月26日：南向旅遊或返鄉之用路人，建議下午13時以後出發。

2.6月27日及6月28日：北向返回工作崗位之用路人，建議上午12時以前出發。

根據交通部端午疏運計畫的預估，今年端午連假受疫情與「反彈式出遊」影響，加上過去端午節落於通常於學生期末考前，家庭出遊的情況較少，連帶使觀光帶動的人車移動相較於春節、清明節等假期少，然而今年暑假往後延2週，導致出遊人車潮較難估計。

▲避免連假塞在路上，假期第1、2日南下建議於下午1點後出發，第3、4日北上建議上午12點以前出發。（圖／記者陳家豪攝）

高公局估計，6月25日端午節當天，國道南下將會湧入較平常1.6倍的車潮，而國五南下的車潮更將是平時的1.8倍，建議民眾假期第1、2日南下建議於下午1點後出發，第3、4日北上建議上午12點以前出發，並善用「1968」APP掌握最即時的路況，避免壅塞。

▲鄰近台61鄉鎮市區表。（圖／高公局提供）

北部欲往返中南部地區，可多規劃利用台61快速公路，替代國1國3新竹至台南地區雙向路段，特別建議新竹至台南沿途之用路人，橫向可多利用國4、台61乙、台78、台82及台84轉換使用台61，尤其是沿海鄰近台61之鄉鎮市區之用路人可多加利用。

▲台61替代道路及改道路線。（圖／高公局提供）

另外，6月27日、6月28日將封閉國3西濱北向入口，北返民眾可續行台61至國3香山交流道再接回高速公路 (詳附圖) ，或續行駛至新竹，沿途均有路標指引，建議出門前請先查詢地圖妥善規劃行車路線。

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