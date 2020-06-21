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疫情大解封！　國旅觀光潮搶進台南端午連假旅宿近爆房

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▲台南觀光產業業者都已做好準備迎接國旅觀光潮，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南觀光產業業者都已做好準備迎接國旅觀光潮，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國內疫情逐步解封，民眾迫不及待出門旅遊讓國內旅遊需求非常旺盛，台南市長黃偉哲表示，台南是安心旅遊的觀光首選都市，評選觀光六都第一，這波疫情沒有讓業者失志，反而展現無比鬥志，所有台南觀光產業業者都已做好準備迎接這一刻，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務！

▲台南觀光產業業者都已做好準備迎接國旅觀光潮，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南觀光產業業者都已做好準備迎接國旅觀光潮，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

根據台南市政府觀光旅遊局調查，2019年6月台南市平均住宿率約5成，而今年這一波端午連假的訂房率已一舉衝破9成，旅宿業者笑著忙迎全台貴客湧入台南。台南市旅館商業同業公會表示，各個業者訂房接單情形十分暢旺，因應國際疫情尚未止歇，國旅觀光潮率先湧現，景氣快速的復甦，使端午連假台南旅宿接單已近爆房狀態，端午連假一爆滿，暑假也即將爆滿，業者非常有信心期待搶下緊接而來的安心旅遊補助及振興三倍券龐大商機，對這段期間政府給予的支持協助也深表肯定。

▲台南觀光產業業者都已做好準備迎接國旅觀光潮，要讓旅客感受不斷精進、高品質的旅遊服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀光旅遊局郭貞慧局長表示，市府推出多項的迎賓優惠活動，像是6-8月住台南抽百萬大獎、虎頭埤踩龍船及荷蘭村慶端午等活動，其他還有非常多像是奇美博物館、河樂廣場、草山月世界及四草綠隧等世界級異國風觀光景點，熱情邀約大家安心前來台南旅遊，專屬台南的好康絕對物超所值有口皆碑，大家肯定已經感受到台南人滿滿的誠意，端午連假旅宿爆滿是暑假檔期旅遊的先行指標，暑假台南觀光肯定旺，要來台南好吃好玩的民衆動作一定要快。

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