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他「搶先拍到日環食」！超廢真相曝光「網笑認眼花」：有便當味

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記者張嘉晏／綜合報導

天文奇景「日環食」今（21日）登場，不過有網友竟在20日就自稱「搶先拍到日環食」。然而隨著超鬧真相一出，不少網友才驚覺自己眼花被騙，笑翻表示「我上當了」、「超廢但我喜歡」。

男網友早在20日下午於「爆廢公社」貼出一張照片，並發文表示「日環食搶先拍」，只見黑底圖中掛著一圈金黃色的圓圈，乍看之下好像真的拍到了日環食。不過仔細一看可以發現，這只是一條被置於黑色布景中的普通橡皮筋而已。

▲▼ 橡皮筋日環蝕 。（圖／翻攝自海洋委員會）

請繼續往下閱讀...

▲假日環食，其實只是橡皮筋。（圖／翻攝自海洋委員會）

不過原PO疑似是取用粉專「存摺攝影」的圖片進行轉發，事實上，其他粉專如海洋委員會等也利用橡皮筋KUSO起日環食，逗趣照片還騙倒不少網友，「超廢但我喜歡」、「我上當了」、「為什麼有便當味」、「不用等195年了，每天都看得到」、「乾，我3秒後才發現」、「不夠圓啊」、「我真的認真想了一下，以為我錯過了」、「上帝的橡皮筋」。

事實上，日環食是日、月、地「三星連線」的景象，又稱「上帝的金戒指」，今日16：10~16：16將降臨全台10縣市。對此，嘉義市政府舉辦「主場在嘉義，金環閃諸羅」活動，在北香湖公園設有天文闖關活動市集、觀日望遠鏡區，更請到科博館館長孫維新教授，現場帶領民眾觀日。

《ETtoday新聞雲》記者也實際前往嘉義市，當地已有多民眾聚集觀賞，市區更是被人車塞爆、機車出租「一車難求」。

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