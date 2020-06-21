爭睹上帝的戒指！東海岸同時湧入7千人　日環食奇景準時出現

▲來自各地的天文同好和遊客超過2千人，湧入成功海濱公園，爭睹並紀錄日環食的奇景。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

東部海岸國家風景區管理處和台東縣天文協會21日下午於成功鎮海濱辦理「2020成功日環食活動」，來自各地的天文同好和遊客超過2千人湧入台東縣成功鎮海濱公園在下午4時15分一起觀賞了日環食奇景-上帝的戒指。

▲透過觀測眼鏡發現太陽盤面右下角開始出現月球的陰影。



活動中除了發放天文專用太陽觀測眼鏡方便遊客觀看日食外，同時安排有天文講座及海洋環境教育講座，陪遊客一同等待日環食奇景的出現。由於此次日環食在台灣算是非常罕見，下次要在台灣看見日環食要等195年後，現場民眾都懷著好奇的心態想要目睹此一奇景。

▲▼下午4點14分「上帝的戒指」準時出現在天空。

活動報名非常地踴躍，開放報名後，5天就滿額，現場還不斷湧進人潮，眼鏡ㄧ下子就索取一空。東管處林維玲處長及行政院東部辦公室洪宗楷執行長，特別感謝大家的蒞臨。晴朗的天氣參與的遊客相當踴躍，許多專業天文同好也帶著專業攝影設備到現場等待，還好今天下午的雲不多，太陽沒有被雲層遮蔽，觀看條件良好。

下午2點51分，遊客紛紛透過太陽觀測眼鏡發現太陽盤面右下角開始出現月球的陰影；下午4點左右遊客已經可以發現陽光明顯變弱。下午4點14分原本太陽的位置只剩下薄薄的一層光環，一些天文同好將之稱為「上帝的戒指」或「聖人光環」。大家同聲驚呼，雖然天空中同時有一些烏雲，雲中戒指，特別不同。短短的幾分鐘大地由亮到暗又恢復亮，現場更鼓勵敲打鍋碗瓢盆，響應趕天狗的習俗，現場的遊客都驚呼大自然的神奇，共同渡過了特別的下午。

▲成功鎮周邊的景點包括三仙台、都歷遊客中心、加路蘭、小野柳停車場都客滿。



東管處表示，除成功海濱公園外，成功鎮周邊的景點包括三仙台、都歷遊客中心、加路蘭、小野柳停車場下午皆客滿，東海岸湧進超過7千名遊客。

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