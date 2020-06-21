圖輯！7張照片看全台「上帝的戒指」、日偏食天文奇景

▲池上大坡池日環食。（圖／池上鄉公所提供）

記者蔡玟君／台北報導

歷時2小時，百年難得一見的日環食天文奇景在今（21日）掀起全台追日熱潮，《ETtoday新聞雲》整理全台各地日環食、日偏食美景，讓讀者可以再次重溫當下看到的感動。

中央氣象局指出，全台有10個縣市能看到日環食，其他縣市像是彰化以北、台南以南等縣市能觀賞到的是日偏食。環食帶橫過金門縣、澎湖縣、雲林縣、嘉義市縣、台南市、高雄市、南投縣、花蓮縣、台東縣10個縣市，由西而東，金門下午4時10分開始環食至台東成功下午4時16分止，環食帶中心至邊緣地區大約可見58秒至1秒不等的環食景象。

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▲金門日環食食甚。（圖／記者呂佳賢攝）

離島是台灣最早可觀測到日環食的地方，為了觀測難得一見的日環食奇景，金門同安渡船頭也湧現大量人潮，數十名民眾站在橋上拍攝，大約金門當地時間下午4點11分左右，經典的「上帝的金戒指」日還食食甚出現，金色光圈在最外圍閃閃發亮，美麗景象讓所有在現場驚呼。

▲澎湖吉貝國小日環食食甚奇景。（圖／翻攝自中央氣象局直播畫面）

全台最早觀測點之一的澎湖吉貝國小則透過線上直播方式讓網友共襄盛舉，在下午4點13分左右，畫面出現「食甚」奇景讓網友嗨翻，但10秒之後，金環即開始出現缺口，讓網友紛紛哀號「真的是那瞬間就沒了！」

▲嘉義日環食。（圖／記者賴文萱攝）

▲網友在雲林捕捉到的日環食食甚。（圖／網友Paul授權提供）

▲嘉義寬悅花園酒店湧入民眾在1樓廣場觀看日環食天文奇景。（圖／記者陳涵茵攝）

嘉義是能觀賞日環食最久的地方，因此今天在寬悅花園酒店、北香湖公園都湧入爆量人潮，連機車出租都一車難求，當地人笑說這人潮是平常的100倍甚至1000倍。當日環食食甚奇景出現時，現場民眾紛紛驚呼，有些人甚至為眼前美景感動鼓掌，最後F16戰機更衝過天際，讓現場民眾看得超過癮。有網友也在雲林捕捉到日環食食甚美景，金色的光環在外圍閃耀，讓人實實在在感受到「上帝的金戒指」稱號。

▲池上大坡池日環食。（圖／池上鄉公所提供）

同樣是最佳觀測地點的台東，池上鄉公所就分享在大坡池拍攝到的日環食食甚美景。池上鄉公所表示，大坡池今早陸續湧入群、在下午3點30時達到最高峰、現場旅客破1萬2千人次，當下午4點16分16秒出現食甚時，更成為全場焦點。

▲基隆八斗子看到的日偏食。（圖／記者徐文彬攝）

全台除了指定10個縣市以外，在其他地方看到的都是日偏食景象，《ETtoday新聞雲》就在基隆八斗子捕捉到日偏食美景，被月亮遮擋的太陽就像是金色上弦月高高懸掛天際，搭上橘紅色的天際，美景讓人著迷。

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