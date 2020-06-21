全程目睹上帝的戒指！花蓮日環食出現　徐榛蔚率眾擊鼓趕天狗

▲當日環食出現，花蓮縣長徐榛蔚率眾擊鼓驅趕天狗。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

傳說中上帝的戒指「日環食」21日出現在花蓮富里鄉天空，花蓮縣政府及富里鄉農會在富里六十石山舉辦「花蓮日環食 穀舞金環喜」活動，活動內容包含日環食導覽解說、市集、鼓藝及馬戲團等精彩演出，表演團體近200人輪番上陣，場面盛大。花蓮縣長徐榛蔚偕參與民眾一同擊鼓，驅趕天狗、趨吉避凶，並和民眾一同見證難得天文奇景。

根據台北市天文科學教育館指出，日環食之「初虧、食既、食甚、生光、復圓」五階段現象自下午2點51分開始至5點26分結束，而日環食帶將行經花蓮南區，在花蓮南區能完全觀察「日環食」全貌，今日下午4點15分發生「食甚」，現象為太陽幾乎被月球遮擋，僅剩一圈亮圈，就如天上掛上了一只上帝戒指，而下次發生環食帶大範圍覆蓋台灣的日環食，需要等到將近兩百年以後了。

▲「食甚」現象為太陽幾乎被月球遮擋，僅剩一圈亮圈，就如天上掛上了一只上帝戒指。

日環食是難得一見的奇景，六十石山活動現場吸引許多遊客湧入，攜家帶眷共同觀賞日環食、市集及精彩表演活動，日環食食甚發生時，現場鄉親紛紛戴上觀測眼鏡，一睹上帝金黃戒指的景色，並透過創意拍照與家人留下最值得珍藏的一刻。

▲▼花蓮縣長徐榛蔚與參與民眾一同等待天狗食日奇景出現。

配合本次難得天文現象活動花蓮縣府歡光處特別安排8項精彩表演近200人輪番上陣，從下午2點開始將由四個表演團體組成「趕天狗部隊」透過各式打擊樂器演出展現驅趕的意象，演出團隊包括欣欣幼稚園的小小擊鼓隊、源城國小的森巴舞隊、宜昌國中的管樂及富源國中的傳統鼓隊輪番上陣。

自古以來日食被稱為「天狗食日」，為不祥的象徵，在接近食甚發生的時段，縣長徐榛蔚帶領現場所有鼓藝表演團體以及所有大朋友小朋友們共同敲擊身上可發出聲音的器具，一同驅趕天狗。食甚過後，並由戰嬿樂團、众擊坊及福爾摩沙馬戲團接續上陣演出，象徵災後雨過天青，祈求未來疫情能快速平息、國泰民安。

「花蓮日環食 穀舞金環喜」是全台唯一結合天文限定商品及農特產品的日環食活動，現場市集攤位特色相當多元化且在地化，其中有富里鄉農會、在地小農展售在地農特產品及富里最著名的米食、花蓮天文限定商品（如流星餅、太陽麻糬、蘋果花雕馬告塔等）、展售使用生產履歷透明農產品之烘焙產品，讓現場民眾吃的安心也玩得開心。

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