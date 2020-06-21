柯文哲笑虧陳佩琪：帶她出來臉書就可以少寫一點了

記者楊亞璇／嘉義市報導

台北市長柯文哲與夫人陳佩琪21日前往嘉義市展開市政交流。兩人在嘉義火車站牽手挑戰站在軌道上，不過柯文哲卻重心不穩，只能靠著陳佩琪牽他勉強保持平衡。對此，陳佩琪笑說，「因為平衡感不好，不得已只好浪漫起來了」，柯文哲還說，「帶她（陳佩琪）出來，她臉書就可以少寫一點了」。

談到在鐵軌上兩人緊牽著手，柯文哲在午宴時受訪指出，因為要保持平衡，「我發現要動才不會掉下來，拎著反而容易掉下來」，陳佩琪則說，「對啊，為了保持平衡所以不得不兩個人⋯⋯」，笑說柯文哲的平衡感比她還差，「還是我扶住他的，他跌得比我還快耶」。她笑稱今天覺得還不錯，「因為平衡感不好，不得已只好浪漫起來了」。

▲台北市長柯文哲、陳佩琪以及嘉義市長黃敏惠一同享用午宴。（圖／記者楊亞璇攝）

被問到很久沒有跟柯文哲出遊？柯文哲搶著回答說，「帶她出來，她臉書就可以少寫一點了」；陳佩琪說，因為疫情關係很久沒有市政參訪，像今天深度之旅很適合小學生校外教學，如果說正好沒事情的時候，當然很樂意出來，以後有這種深度之旅的話，很樂意陪市長一起出來。

▲黃敏惠送陳佩琪Kano投手吳明捷的雕像。（圖／記者楊亞璇攝）

午宴結束後，兩市互贈伴手禮，嘉義市長黃敏惠致贈防疫天使小白熊公仔、福義軒蛋捲、福椒餅、小夫妻拌麵，另黃敏惠送給陳佩琪Kano投手吳明捷的雕像；柯文哲回送「光榮城市」簽名書、植物染絲巾、貓茶町禮盒和臺北畫刊等；接著雙方進行市政交流，下午再到北香湖公園觀賞日環食。

▲黃敏惠送柯文哲伴手禮。（圖／記者楊亞璇攝）

▲柯文哲與黃敏惠以及市府團隊合照。（圖／記者楊亞璇攝）