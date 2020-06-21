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遭指帶頭內鬥…蔡壁如吐心聲　「我是放話文化最大受害者」

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▲▼「共融經濟幸福永續-後疫情時代經濟」論壇,蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡壁如。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨內鬨浮上檯面，台北市長柯文哲心腹、不分區立委蔡壁如遭指是黨內婚外情風波的爆料者，甚至還帶頭內鬥，而柯文哲也說要嚴厲禁止黨內的放話文化。對此，蔡壁如沉寂兩天後，21日晚間在臉書表示，自己一直以來就是「放話文化」最大的受害者。

資深媒體人黃光芹日前表示，爆出民眾黨內蔡宜芳跟張益贍上摩鐵的爆料者就是蔡壁如。而身為黨主席的柯文哲18日受訪表示，最近黨內很多放話的文化，要嚴厲禁止，也會調查此事。

對此，蔡壁如表示，台灣政治總是充斥著所謂的「放話文化」，不斷地潑糞，放話低成本高效益，抹黑既有效又廉價，這麽好康的事當然一直抹，先放話先贏，這種損人利己的潑糞式政治文化，完全不負責任的放話文化，這也是造成對立與國家內耗的其中一個主因。

蔡壁如強調，自己不是一個脆弱的人，「我是個非常堅強且有著越挫越勇的性格，而我一直以來也都是『放話文化』最大的受害者，我願意承擔，但不是沒有是非的承擔。」

蔡壁如說，對任何公共事務有不同的意見，可以拿出來說、可以溝通，但對於不具名、躲在幕後，甚至是沒有根據的放話言論，民眾根本不需要去對這種不敢為自己言論負責的消息去加以採信。

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