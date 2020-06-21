柯文哲與妻賞日環食放閃　陳佩琪笑：以前送的戒指都沒那麼真心

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲21日前往嘉義市出席2020日環食系列活動，柯文哲夫人陳佩琪笑說，應該是柯送她最珍貴的一個禮物，送了一個上帝的戒指，「他以前送一個真正的戒指都還沒那麼真心過」。柯文哲被問到有沒有很浪漫的感覺？他則笑著說，「不告訴你」。

▲柯文哲與陳佩琪觀賞日環食。（圖／記者楊亞璇攝）

柯文哲與陳佩琪21日特地前往嘉義，進行市政交流，並於下午抵達北香湖公園，觀賞日環食天文奇景，現場吸引破萬人朝聖，約莫16時14分出現日環食奇景，現場驚呼連連，紛紛拿起相機捕捉這一刻，並與台北天文館同步連線，台北民眾觀賞日偏食，嘉義則會看到日環食，而後有F-16戰機大雁隊形衝場，讓嘉義民眾興奮得尖叫。

柯文哲說，今天會來主要嘉義市的天文活動，台北市天文館有協助，所以事實上在一個多月前就把這個行程給訂走了，他並呼籲，不可以直接用眼睛看太陽，這個（指減光眼鏡）會濾掉剩下10萬分之3的光源通過，保護眼睛。至於要對夫人做什麼表示？ 柯說，「沒有，帶她出來完他就很高興了」。





▲柯文哲赴嘉義參訪。（圖／記者楊亞璇攝）

觀賞日環食之後，柯文哲被問到有沒有很浪漫的感覺？柯文哲笑著打哈哈，「不告訴你」。陳佩琪則表示，「我覺得應該是柯市長送我最珍貴的一個禮物，送了一個上帝的戒指，他以前送一個真正的戒指都還沒那麼真心過」。

嘉義市長黃敏惠指出，今天有F-16戰機衝場，嘉義就是水上機場，有四聯隊在這裡，為了配合天文奇景會來衝場，讓大家見證這個時刻 ，「早上下了一場雨，是特別的天文景象，帶給我們更靜心動魄的轉折，是上天做最好的安排」。柯文哲最後也大讚，「嘉義市很好玩啊，雞肉飯很好吃」，有交流後大家知道對方優點是什麼，以後會有交流的項目。