LIVE／蔡英文正面迎戰　30位國內外高中生提問

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文去年參與「與高中生面對面論壇」，以「遇見10年後的台灣」為題鼓勵同學；21日下午2時，她再次受邀，出席2020年的論壇，本次主題為「世界同行我＋1」，她將與30名高中生進行對話，而《ETtoday新聞雲》也會全程直播。

蔡英文去年以「遇見10年後的台灣」為題，鼓勵同學在全球化人才流動的世代，培養自己的自信與能力，並在面對快速資訊流傳的同時，發揮自己的公民素質與社會責任。

蔡英文在上次的論壇中表示，每一任總統都必須為未來10年、20年，或者更多年以後做準備，確實是每一任政府所要面臨的挑戰。她強調，政府為未來做準備時，會看不出短期的效果，特別是在民主政治中，人民感受不出立即性，就必須擔心自己的政治能量會不會因此被耗損。





▲總統蔡英文與高中生面對面論壇。（圖／ETtoday攝影中心攝）

至於今年，蔡英文再次受邀與高中生對談，2020年主題訂為「世界同行我＋1」，邀請來自全國56所高中報名，但主辦單位最後抽出10所學校，每個學校僅3位學生代表：包括，麗山高中、復興實驗高中、新店高中、鳳新高中、崇光女中、Taipei American School台北美國學校(外籍學校)、莊敬高職(僑生代表)、清水高中、中興大學附屬高中，以及台中一中。

由於這次要呼應「台灣與世界同行」的精神，特別邀請「外籍生及僑生」加入參與現場對話，而主持人則是由來自土耳其的「新台灣人」吳鳳擔任。

在活動規劃上，總統預計下午2時抵達會場，接著會發表5分鐘的談話，然後會由4組學生進行提案，而蔡英文會當場給予回饋。接著，進入備受關注的階段，蔡英文將正面回應學生們的各種問題。對此，《ETtoday新聞雲》也將全程直播。

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