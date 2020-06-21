職業軍人帶小三爽遍全台...摩鐵狂啪10多次！　正宮見「肉體交纏照」崩潰

▲阿傑與花花發展出婚外情（圖／達志／示意圖，無關本案）

記者林昱萱／台北報導

一名軍人「阿傑」（化名）分明已經已婚，卻和女子「花花」（化名）發展出婚外情，不僅多次一起出遊，還共赴汽車旅館發生10多次的性行為，讓阿傑的老婆氣炸，一狀告上法院。對此，台北地院審理後，判花花應賠償阿傑元配60萬元。

判決指出，阿傑的妻子主張，兩人結婚多年，還育有2名子女，但因為阿傑從事軍職的緣故，經常不在家，因此照顧子女、家務責任幾乎都是她一肩扛起，但沒想到之後卻被她發現，阿傑與花花發展婚外情，兩人不僅拍下沒穿衣服的照片，甚至還慶祝交往一周年，讓她感到相當憤怒，而元配也表示，阿傑曾多次和花花到摩鐵發生性行為、共同出遊10多次。

對此，花花主張，阿傑欺騙自己是單身，常常邀自己出遊，而出遊過程中都是一般朋友關係，並無逾越男女分際，後來知道阿傑已婚後，就與對方漸行漸遠了。不過，法官發現，阿傑曾寫價承認書，上面坦承了與花花多次在許多地方發生性關係，並多次相約在國內旅遊。

對此，法官審理後不採信花花說詞，認為花花的行徑已經造成阿傑元配的痛苦，且未對對方表達歉意，因此判她應賠償對方60萬元。

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