少龍「仙女班」誓詞曝光！完全臣服+終生獻身　20歲妹穿宮女制服跪地：至上道主

▲少龍仙女班的宮女宣誓詞。（圖／記者張君豪攝，下同）

記者張君豪、林昱萱／台北報導

台北地檢署會同刑事警察局破獲一起宗教詐欺、妨害性自主案，經查，自稱道主的「少龍」徐男、李姓秘書騙取單身女信徒以「靈修」為名，強制猥褻得逞，甚至還訂下「仙女班」宮女宣誓誓詞、早禱經文等，以此控制被害女性。對此，台北地檢署目前已先將徐、李二嫌移送偵辦。

專案小組追查，除了利用信徒恐懼詐騙吸金外，徐嫌還在靈修中心內成立「仙女班」，招收20至30歲的年輕單身女信徒加入，交由秘書李嫌進行管理，並頒布「道宮宮女新生活規則」、「道主教化」、「道主開示」等文章作為內部規範，同時嚴格控制生活，禁止女信徒與親友聯繫，並施以強制猥褻得逞。此外，不具中醫師資格的徐嫌還長期私自開立處方箋授予信徒，並讓信徒自行抓藥服用。

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此外，宮女宣誓詞、早禱經文、生活規則等也隨之曝光，只見「少龍」不僅規定宮女應著制服，頭上還得插一支聖潔的蓮花，而在遇到師父道主從天而降時，必須雙腿下跪行拱手禮。另外，宣誓詞也提到，宮女要做到3件事，分別為「聖潔、臣服、引導」。

聖潔的意思為，至高無上之純潔，終生獻身是至上道主的新娘，全新、全意為至上道主效勞工作，專心修道成為仙女；臣服，順從遵守至上道主之意旨做事情工作；引導，以身作則帶領及指引全體僕民力行新生活規則。

除此之外，「少龍」也為仙女班成員訂下嚴格的生活作息，不僅每天要早起，還要進行早禱經文。對此，檢方調查蒐證後，兵分四路前往道場、居所實施拘提搜索，並起出新台幣8000萬元現金、帳冊、藥單、仙女班法則、太空梭模型等贓物，全案依照詐欺、妨害性自主、醫師法等罪嫌將徐、李2人解送台北地檢署偵辦。

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