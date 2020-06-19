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趴前擋攔車幫媽抓老爸小三　高雄19歲熱褲妹涉《刑法》強制罪遭送辦

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地方中心／高雄報導

高雄市前鎮區18日下午出現一幕驚險畫面！一名穿著熱褲的長髮妹趴在一輛行進中的車子引擎蓋上，畫面全被網友錄了下來，並且po到網路上引起熱議。案件調查後，原來這名穿著熱褲的19歲女子和母親正開車悄悄尾隨父親的曖昧對象，發生追撞後為阻止對方離開，才趴汽車前擋上，事後雙方都堅持提告傷害，警方則依《刑法》強制罪將女兒移送地檢署偵辦。

▲女子趴車，引起民眾注意。（圖／翻攝爆廢公社）

▲高雄熱褲少女趴車，引起民眾注意。（圖／翻攝爆廢公社）

高雄蔡姓女子因為懷疑先生有小三，18日下午3點多開車載著19歲的女兒悄悄尾隨先生的曖昧對象，但在行進過程中，在中山三路和時代大道路口卻不慎追撞上張姓女子的白色休旅車，女兒發現張女似乎想逃離現場，情急之下便跳上張姓女子所駕駛的白色休旅車引擎蓋並趴在前擋上，試圖阻止對方離開。

▲▼蔡姓婦人開車尾隨張姓女子，卻不慎追撞。（圖／地方中心翻攝）

▲▼蔡姓婦人開車尾隨張姓女子，卻不慎追撞上。（圖／地方中心翻攝）

▲▼蔡姓婦人開車尾隨張姓女子，卻不慎追撞。（圖／地方中心翻攝）

張姓女子駕駛過一個路口之後，就在光華路口停下，雙方下車後爆發拉扯衝突，警方獲報後到現場制止，並將雙方帶回派出所內偵訊。而車禍發生後，警方到場處理也發現，31歲的張姓女子所駕駛的白色休旅車，在追撞過程中，右側車門不但出現凹陷刮痕，後車箱還疑似有被飲料潑灑的痕跡。

▲▼蔡姓婦人開車尾隨張姓女子，卻不慎追撞。（圖／地方中心翻攝）

▲▼張姓女子座車疑似有飲料潑灑痕跡。（圖／地方中心翻攝）

▲▼蔡姓婦人開車尾隨張姓女子，卻不慎追撞。（圖／地方中心翻攝）

警方表示，雙方都無酒駕，但都有輕微受傷，兩造都打算對對方提出傷害告訴，而女兒則是先以強制罪嫌移送高雄地檢署偵辦；但因女兒在車輛行駛中，涉有違反《道路交通管理處罰條例》第81條「在車輛行駛中攀登、跳車或攀附隨行者，處新臺幣五百元罰鍰」的行為，這部分將在完成蒐證認定後，製單開罰女兒500元，至於車禍相關肇責，仍待警方進一步釐清。

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